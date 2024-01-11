На Полтавщині виявили крадіїв, які зливали дизпаливо з ванатжівки

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Тепер поліція встановлює причетність злодіїв до інших аналогічних злочинів у Полтавському районі

11 січня на автодорозі Київ-Харків поблизу урочища Триби на Полтавщині двоє чоловіків зливали дизпаливо із припаркованої на узбіччі вантажівки. Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Крадіїв затримали на місці скоєння злочину. Пальне з автомобіля вони зливали за допомогою шланга та зціджували його у каністри.

Речові докази правоохоронці вилучили, тепер чоловіків перевіряють на причетність до інших аналогічних злочинів у Полтавському районі.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 (замах на крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці судили жінку, яка систематично обкрадала свою матір.