Хто із кременчужан 12 січня опиниться без світла
Сьогодні, 18:05
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 12 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
- туп. 1-й Парковий, 3-8;
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
- вул. Вагонна, 10-32;
- пров. Деповський, 1-23;
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
- пров. Житлобудівний, 2/34-16;
- пр. Житлобудівний, №7;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-204;
- вул. Білецьківська, 15-66;
- вул. Гайдамацька, 80-147;
- пров. Гарматний, 3-22;
- вул. І. вул. Пілотів, 17-44;
- пр. Пілотів, 4-49;
- вул. Сагайдачного, 8-15;
- вул. Сержанта Мельничука, 16;
- пров. Урожайний, 3-20;
- туп. Урожайний, 1-12;
- вул. Чумацький Шлях, 87-129;
- вул. Ярослава Мудрого, 1-32;
- вул. Чорнобаби, 4-27;
- пров. Калиновий, 1-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-14;
- пр. Ягідний, 4, 4А;
- пр. 2-й Ягідний, 2;
- пров. Марії Заньковецької, 1А;
- пров. Ягідний, 2-20;
- пров. Арсенальний 13-62;
- пр. Арсенальний, 1-24/35;
- вул. Героїв Маріуполя, 9- 29;
- вул. Червона Гірка, 23;
- вул. Чередницька, 56;
- пров. Чередницький, 5, 6, 7, 8;
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
- вул. Софіївська, 36А-38/19;
- вул. Індустріальна, 49-99;
- пров. Індустріальний, 29/5-33/5;
- пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4;
- 2-й Індустріальний, 3, 4;
- 3-й Індустріальний, 3, 4;
- 4-й Індустріальний, 6, 8;
- пров. 4-й Індустріальний, 3, 4;
- вул. Капітана Трусова, 39-46;
- вул. Квітки Цісик, 5/48-15;
- вул. Майора Пугача, 13-50/11;
- просп. Свободи, 62-100;
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 56;
- вул. Богдана Хмельницького, 20А;
- пров. Володимира Сосюри, 7А;
- вул. Мане-Каца, 11;
- вул. Небесної Сотні, 55, 60, 64/2;
- вул. Садова, 4-16;
- пров. Сумський, 3-12;
- пров. Щеміловський, 19,19А;
- вул. Гоголя, 1, 3;
- пров. Дмитра Тьомкіна, 2, 4;
- вул. Троїцька, 2, 4;
- вул. Салганна, 14Б, 14В;
- вул. Ярмаркова, 1-11;
- вул. Якова Петруся, 24;
- прос. Полтавський, 49А, 53/2;
- пров. Полтавський, 3-18А;
- пров. Якова Петруся, 3-22;
- вул. Сумська, 18-37/27;
- вул. Академіка Маслова, 19;
- вул. Івана Мазепи, 8Г, 13;
- вул. Богдана Хмельницького, 80-110/2;
- вул. Короленка, 3-13.
З 8.00 до 18.00
- вул. Зелена, 64;
- вул. Молодіжна, 1-18;
- вул. Першотравнева, 1, 3;
- пров. Травневий, 2-8;
- вул. Ударна, 2-17;
- вул. Шевченка, 3-11;
- вул. Республіканська, 75-138.
З 00.00 до 6.00
- туп. 2-й Володимира Вернадського, 2, 3, 5, 7;
- вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;
- вул. Лікаря Бончука, 18-33;
- вул. В. Вернадського, 26/29-80;
- пров. В. Вернадського, 21/1;
- вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;
- вул. Портова, 3-26/6;
- вул. Правобережна, 17-57/2;
- пров. Правобережний, 4;
- пров. Придніпровський, 2-19;
- вул. Сонячна, 1-21;
- вул. Східна, 3;
- вул. Шістдесятників, 1-26/2;
- вул. Дніпровська;
- вул. Космічна;
- вул. Софії Русової;
- вул. Озерна;
- вул. Перекопська;
- вул. Республіканська;
- вул. Садківська;
- пров. Грушевий;
- пров. Дачний;
- пров. Кам’яногірський;
- пров. Лютневий;
- пров. Озерний;
- пров. Перекопський;
- пров. Садківський;
- пров. Січовий;
- пров. Технічний;
- туп. 1-й Озерний;
- туп. 2-й Озерний;
- туп. 2-й Перекопський;
- туп. 3-й Озерний.
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