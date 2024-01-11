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Хто із кременчужан 12 січня опиниться без світла

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 238

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 12 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
  • туп. 1-й Парковий, 3-8;
  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
  • вул. Вагонна, 10-32;
  • пров. Деповський, 1-23;
  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
  • пров. Житлобудівний, 2/34-16; 
  • пр. Житлобудівний, №7;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-204;
  • вул. Білецьківська, 15-66;
  • вул. Гайдамацька, 80-147;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • вул. І. вул. Пілотів, 17-44;
  • пр. Пілотів, 4-49;
  • вул. Сагайдачного, 8-15;
  • вул. Сержанта Мельничука, 16;
  • пров. Урожайний, 3-20;
  • туп. Урожайний, 1-12;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-129;
  • вул. Ярослава Мудрого, 1-32;
  • вул. Чорнобаби, 4-27;
  • пров. Калиновий, 1-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • пр. Ополченський, 6-14;
  • пр. Ягідний, 4, 4А;
  • пр. 2-й Ягідний, 2;
  • пров. Марії Заньковецької, 1А;
  • пров. Ягідний, 2-20;
  • пров. Арсенальний 13-62;
  • пр. Арсенальний, 1-24/35;
  • вул. Героїв Маріуполя, 9- 29;
  • вул. Червона Гірка, 23;
  • вул. Чередницька, 56;
  • пров. Чередницький, 5, 6, 7, 8;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
  • вул. Софіївська, 36А-38/19;
  • вул. Індустріальна, 49-99;
  • пров. Індустріальний, 29/5-33/5;
  • пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4;
  • 2-й Індустріальний, 3, 4;
  • 3-й Індустріальний, 3, 4;
  • 4-й Індустріальний, 6, 8;
  • пров. 4-й Індустріальний, 3, 4;
  • вул. Капітана Трусова, 39-46;
  • вул. Квітки Цісик, 5/48-15;
  • вул. Майора Пугача, 13-50/11;
  • просп. Свободи, 62-100;
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 56;
  • вул. Богдана Хмельницького, 20А;
  • пров. Володимира Сосюри, 7А;
  • вул. Мане-Каца, 11;
  • вул. Небесної Сотні, 55, 60, 64/2;
  • вул. Садова, 4-16;
  • пров. Сумський, 3-12;
  • пров. Щеміловський, 19,19А;
  • вул. Гоголя, 1, 3;
  • пров. Дмитра Тьомкіна, 2, 4;
  • вул. Троїцька, 2, 4;
  • вул. Салганна, 14Б, 14В;
  • вул. Ярмаркова, 1-11;
  • вул. Якова Петруся, 24;
  • прос. Полтавський, 49А, 53/2;
  • пров. Полтавський, 3-18А;
  • пров. Якова Петруся, 3-22;
  • вул. Сумська, 18-37/27;
  • вул. Академіка Маслова, 19;
  • вул. Івана Мазепи, 8Г, 13;
  • вул. Богдана Хмельницького, 80-110/2;
  • вул. Короленка, 3-13.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Зелена, 64;
  • вул. Молодіжна, 1-18;
  • вул. Першотравнева, 1, 3;
  • пров. Травневий, 2-8;
  • вул. Ударна, 2-17;
  • вул. Шевченка, 3-11;
  • вул. Республіканська, 75-138.

З 00.00 до 6.00

  • туп. 2-й Володимира Вернадського, 2, 3, 5, 7;
  • вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;
  • вул. Лікаря Бончука, 18-33;
  • вул. В. Вернадського, 26/29-80;
  • пров. В. Вернадського, 21/1;
  • вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;
  • вул. Портова, 3-26/6;
  • вул. Правобережна, 17-57/2;
  • пров. Правобережний, 4;
  • пров. Придніпровський, 2-19;
  • вул. Сонячна, 1-21;
  • вул. Східна, 3;
  • вул. Шістдесятників, 1-26/2;
  • вул. Дніпровська;
  • вул. Космічна;
  • вул. Софії Русової;
  • вул. Озерна;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Республіканська;
  • вул. Садківська;
  • пров. Грушевий;
  • пров. Дачний;
  • пров. Кам’яногірський;
  • пров. Лютневий;
  • пров. Озерний;
  • пров. Перекопський;
  • пров. Садківський;
  • пров. Січовий;
  • пров. Технічний;
  • туп. 1-й Озерний;
  • туп. 2-й Озерний;
  • туп. 2-й Перекопський;
  • туп. 3-й Озерний.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго адреси
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