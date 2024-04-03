На рівних: співробітниці Ferrexpo вражають успіхами навіть на нетипових для жінок посадах

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Упередження й міфи, що існують в українському суспільстві щодо поділу професій на «жіночі» й «чоловічі», здебільшого почали руйнувати після скасування у грудні 2017 року Наказу Міністерства охорони здоров’я №256 , яким визначався перелік професій, заборонених для українок. У ньому, зокрема, зазначалися професії водійок вантажівок та автобусів, професії ливарного й гірничо-технічного спрямування

Зміни на всіх рівнях

У нашій країні зміни в законодавстві стали першим кроком до подолання дискримінації жінок у трудових відносинах і стимулювали замислитися роботодавців про створення безпечних умов праці для всіх категорій співробітників та співробітниць попри їхні гендер та стать. Втім на гірничодобувних підприємствах залізорудної компанії Ferrexpo в питаннях підбору персоналу завжди керувалися й продовжують керуватися принципами рівності, інклюзивності та різноманітності й дають можливість жінкам проявити свій потенціал за умови наявності відповідних знань та навичок.

Зі змінами в законодавстві, що дозволяють жінкам працювати в гірничій промисловості, та покращенням робочих умов на підприємствах, які здебільшого з дотриманням норм охорони праці вже не є шкідливими для роботи, значно більше працівниць залюбки обирають професії, які через упередження вважаються нетиповими для них.

Неможливе стало можливим

На Полтавському, Єристівському та Біланівському ГЗК, що входять до складу Ferrexpo, звертають увагу на професіоналізм та бажання рухатися далі для професійного та особистісного зростання, а не приналежність до певної статі чи гендеру. Жінки, так само як і чоловіки, вміють бути наполегливими, старанними й ефективними на своїх робочих місцях і прямувати до зростання кар’єрними сходами.

Ілона Янко

«Коли я подавала документи до політехнічного коледжу, там зовсім інакше називалася ця спеціальність. Втім, коли потрапила на виробничу практику до кар’єру Єристівського ГЗК, оцінила масштаби своєї професії наочно. Колеги-чоловіки мене відверто запитали, що я взагалі тут роблю, намагалися переконати, що кар’єр — не місце для жінок, що я просто фізично не впораюся з передбаченим обсягом роботи. Проте під час практики мені давали завдання завантажувати гірничу масу екскаватором і решту інших завдань, які зазвичай виконують під час робочої зміни помічники машиніста екскаватора. Й на чималий подив чоловіків я з усіма завданнями добре впоралася, тож мене тут запам’ятали. Тому з радістю запросили долучитися до команди після закінчення навчання», — пригадує Ілона Янко.

Жінка додає, що колеги-чоловіки не дають їй підіймати важке обладнання — машиністи самі переносять кабель, а безпосередній керівник запропонував піти навчатися на гірничу майстриню. Ілона наголошує, що не треба боятися щось пробувати в житті, адже завжди можна все змінити.

Фахівці й фахівчині з управління персоналом Ferrexpo дбають про розвиток співробітників та співробітниць, радять їм проходити різноманітні навчальні тренінги й програми для підвищення кваліфікації або для опанування суміжних професій.

Працівникам та працівницям це допомагає повсякчас розширювати свій кругозір, не зупинятися на досягнутому й прагнути більшого. Компанія ж натомість отримує мотивований колектив, можливість закриття критичних вакансій за допомогою наявного персоналу й здатність бути стійкою навіть у складні часи, які зараз переживає Україна.

До нових звершень

2019 року підприємства Ferrexpo офіційно проголосили, що дотримуються принципів DE&I, впроваджуючи низку заходів для заохочення співробітниць зростати професійно й особистісно, долаючи стереотипні уявлення про те, що керівні посади краще підходять чоловікам, аніж жінкам. Школа жіночого лідерства Femunity, яка стартувала 2020 року для співробітниць підприємств компанії, надихнула перших 50 жінок на зміни: навчила основ проєкт-менеджменту, успішної комунікації, нетворкінгу, тайм-менеджменту, допомогла пропрацювати кризові теми психологічного характеру, розвинути впевненість у своїх силах.

Це підтримує здоровий мікроклімат та корпоративний дух компанії. У компанії зазначають, що роль жінки у прийнятті рішень часто недооцінюють, втім саме жінки-лідерки часто ініціюють та допомагають впроваджувати нестандартні рішення, що мають на меті розвивати ефективність певних процесів на підприємствах і в суспільстві в цілому.

Повномасштабне вторгнення не стало на заваді жіночому лідерству. 2022 року у компанії розширили дію проєкту до всеукраїнського рівня. Запропонували всім охочим українкам долучитися до навчання й спілкування з цікавими спікерами, щоб зрештою стати агентками змін у суспільстві навіть у такий складний час.

Понад 70 жінок з усієї країни були відібрані для участі в Femunity Ukrainian, частина яких продовжує реалізувати у своїх громадах ініціативи, покликані підтримувати жінок у прагненні до розвитку.

Випускниці Школи жіночого лідерства стали першими агентками змін у робочому середовищі й суспільстві загалом, прямуючи до нових висот і показуючи приклад решті. Так, під час наступних потоків Школи жіночого лідерства вони вже долучалися до освітнього процесу в ролі менторок для підтримки нових учениць. Успіх проєкту було відзначено 2023 року на церемонії HR Pro Awards — у номінації «Різноманіття та інклюзивність» проєкт посів перше місце.

Своїй новій посаді радіє одна з випускниць Школи жіночого лідерства Вероніка Тараненко, яка починала свій трудовий шлях у Ferrexpo фільтрувальницею у травні 2016 року, а з січня поточного року працює змінною майстеркою дільниці пресфільтрації цеху виробництва окатків (ЦВО).

Вероніка Тараненко

«Мені завжди було цікаво, як це — бути майстеркою. Тому розробила для себе план, щоб отримати достатній рівень знань. Зараз навчаюся на другому курсі НТУ «Дніпровська політехніка», опановую спеціальність гірничої інженерки. Коли на території ЦВО збудували нову дільницю, наше керівництво запропонувало всім охочим працювати там. Пам’ятаю, як писала все, що тільки можна в анкеті, щоб туди потрапити, бо не звикла сидіти на місці — люблю розвиватися та йти вперед. Рада, що мені все вдалося завдяки наполегливості й підтримці з боку колег та керівництва!», — ділиться своїми успіхами Вероніка Тараненко, яка щаслива з того, що має змогу працювати в найновішій дільниці цеху — її здали в експлуатацію в липні 2023 року.

Пліч-о-пліч

Зараз жінки на виробничому майданчику, як і жінки-керівниці виробничих підрозділів, уже нікого не дивують — і чоловіки, й жінки в компанії знають, що тут цінують професіоналізм понад усе. Сприяє цьому й рівність в оплаті праці: за роботу на одній і тій самій посаді, виконання аналогічних обов’язків та однаковий рівень здібностей жінки й чоловіки отримують однакову зарплату.

Співробітниці Ferrexpo зізнаються, що їм приємно, коли колеги-чоловіки ставляться до них, як до рівних, і додають, що з плином часу розмов про те, що гірництво — не для жінок, дійсно поменшало.

«У нас дружний колектив, попри те, що крім мене, в ньому самі чоловіки! Звісно, вони спершу здивувалися моїй появі, спочатку соромилися мене. Але ми швидко познайомилися, побачили одне одного в роботі. Чоловіки зрозуміли, що я так само добре виконую всі робочі завдання, як і вони. У нас прийнято з повагою ставитися одне до одного, пити чай разом», — розповідає Вероніка Ковальська, яка працює електрослюсаркою на дільниці електричних ремонтів і технічного обслуговування цеху шламового господарства понад два місяці — з 4 січня 2024 року.

Після успішно пройденого іспиту з електробезпеки жінка може виконувати всі види робіт самостійно — без наставника. Але якщо потрібна допомога, наприклад, з перенесенням важкого інструменту, колеги-чоловіки їй з радістю готові допомогти.

Вероніка Ковальська

2022 року Ferrexpo закріпила свої наміри у затвердженій DE&I-політиці, що передбачає всеосяжну підтримку всіх категорій працівників. Рівні умови працевлаштування, роботи, оплати праці підтверджують той факт, що співробітників та співробітниць компанії оцінюють виключно за рівнем професіоналізму та компетентностями.

Досягати більшого

Працівники й працівниці, які мають рівний доступ до прав та можливостей, відчувають задоволення від роботи в компанії й здатні досягати більшого. Стратегія заохочення жіночого лідерства також допомагає компанії посилити ефективність персоналу шляхом підготовки й мотивації фахівчинь і робити вагомий вклад у розбудову країни рівних можливостей.

Різноманітність усередині трудового колективу сприяє кращому й швидшому прийняттю рішень та застосуванню нестандартних підходів під час вирішення позаштатних ситуацій.

За попередні три роки Ferrexpo підготувала групу зі 170 вмотивованих працівниць, які отримали додаткові знання і впевненість у собі. Після цього кількість жінок серед керівників (грейд 10+) зросла на 20%.

Юлія Клевова

«Позитивні зрушення в колективі з моменту впровадження DE&I-стратегії помітні як тим, хто тут працює, так і нашим зовнішнім партнерам. Це позитивно впливає й на виробничі показники: різноманіття в колективі дозволяє враховувати найменші нюанси в кожному проєкті, а сприятлива атмосфера на робочих місцях формує лояльність до роботодавця й мотивує працювати для розвитку підприємства й для посилення своїх сильних сторін», — переконана Юлія Клевова, директорка з управління персоналом і побуту Ferrexpo в Україні, яка працює в компанії понад 28 років і сама пройшла шлях від операторки електронно-обчислювальних машин до керівниці.

Реалізація ідей гендерної рівності й підтримка жіночого лідерства підвищує привабливість компанії на міжнародному ринку. Гірничодобувні підприємства, що входять до її складу, довели: тут не просто виготовляють якісну продукцію на експорт, а й дотримуються норм чинного законодавства, даючи змогу всім і кожному максимально розкрити себе для саморозвитку, зростання разом із компанією й відновлення України, яке неодмінно розпочнеться після перемоги.





За матеріалами robota.ua.