На рівних: співробітниці Ferrexpo вражають успіхами навіть на нетипових для жінок посадах

Упередження й міфи, що існують в українському суспільстві щодо поділу професій на «жіночі» й «чоловічі», здебільшого почали руйнувати після скасування у грудні 2017 року Наказу Міністерства охорони здоров’я №256, яким визначався перелік професій, заборонених для українок. У ньому, зокрема, зазначалися професії водійок вантажівок та автобусів, професії ливарного й гірничо-технічного спрямування
У нашій країні зміни в законодавстві стали першим кроком до подолання дискримінації жінок у трудових відносинах і стимулювали замислитися роботодавців про створення безпечних умов праці для всіх категорій співробітників та співробітниць попри їхні гендер та стать. Втім на гірничодобувних підприємствах залізорудної компанії Ferrexpo в питаннях підбору персоналу завжди керувалися й продовжують керуватися принципами рівності, інклюзивності та різноманітності й дають можливість жінкам проявити свій потенціал за умови наявності відповідних знань та навичок.
Зі змінами в законодавстві, що дозволяють жінкам працювати в гірничій промисловості, та покращенням робочих умов на підприємствах, які здебільшого з дотриманням норм охорони праці вже не є шкідливими для роботи, значно більше працівниць залюбки обирають професії, які через упередження вважаються нетиповими для них.
На Полтавському, Єристівському та Біланівському ГЗК, що входять до складу Ferrexpo, звертають увагу на професіоналізм та бажання рухатися далі для професійного та особистісного зростання, а не приналежність до певної статі чи гендеру. Жінки, так само як і чоловіки, вміють бути наполегливими, старанними й ефективними на своїх робочих місцях і прямувати до зростання кар’єрними сходами.
Ілона Янко
Жінка додає, що колеги-чоловіки не дають їй підіймати важке обладнання — машиністи самі переносять кабель, а безпосередній керівник запропонував піти навчатися на гірничу майстриню. Ілона наголошує, що не треба боятися щось пробувати в житті, адже завжди можна все змінити.
Фахівці й фахівчині з управління персоналом Ferrexpo дбають про розвиток співробітників та співробітниць, радять їм проходити різноманітні навчальні тренінги й програми для підвищення кваліфікації або для опанування суміжних професій.
Працівникам та працівницям це допомагає повсякчас розширювати свій кругозір, не зупинятися на досягнутому й прагнути більшого. Компанія ж натомість отримує мотивований колектив, можливість закриття критичних вакансій за допомогою наявного персоналу й здатність бути стійкою навіть у складні часи, які зараз переживає Україна.
2019 року підприємства Ferrexpo офіційно проголосили, що дотримуються принципів DE&I, впроваджуючи низку заходів для заохочення співробітниць зростати професійно й особистісно, долаючи стереотипні уявлення про те, що керівні посади краще підходять чоловікам, аніж жінкам. Школа жіночого лідерства Femunity, яка стартувала 2020 року для співробітниць підприємств компанії, надихнула перших 50 жінок на зміни: навчила основ проєкт-менеджменту, успішної комунікації, нетворкінгу, тайм-менеджменту, допомогла пропрацювати кризові теми психологічного характеру, розвинути впевненість у своїх силах.
Це підтримує здоровий мікроклімат та корпоративний дух компанії. У компанії зазначають, що роль жінки у прийнятті рішень часто недооцінюють, втім саме жінки-лідерки часто ініціюють та допомагають впроваджувати нестандартні рішення, що мають на меті розвивати ефективність певних процесів на підприємствах і в суспільстві в цілому.
Повномасштабне вторгнення не стало на заваді жіночому лідерству. 2022 року у компанії розширили дію проєкту до всеукраїнського рівня. Запропонували всім охочим українкам долучитися до навчання й спілкування з цікавими спікерами, щоб зрештою стати агентками змін у суспільстві навіть у такий складний час.
Понад 70 жінок з усієї країни були відібрані для участі в Femunity Ukrainian, частина яких продовжує реалізувати у своїх громадах ініціативи, покликані підтримувати жінок у прагненні до розвитку.
Випускниці Школи жіночого лідерства стали першими агентками змін у робочому середовищі й суспільстві загалом, прямуючи до нових висот і показуючи приклад решті. Так, під час наступних потоків Школи жіночого лідерства вони вже долучалися до освітнього процесу в ролі менторок для підтримки нових учениць. Успіх проєкту було відзначено 2023 року на церемонії HR Pro Awards — у номінації «Різноманіття та інклюзивність» проєкт посів перше місце.
Своїй новій посаді радіє одна з випускниць Школи жіночого лідерства Вероніка Тараненко, яка починала свій трудовий шлях у Ferrexpo фільтрувальницею у травні 2016 року, а з січня поточного року працює змінною майстеркою дільниці пресфільтрації цеху виробництва окатків (ЦВО).
Вероніка Тараненко
Зараз жінки на виробничому майданчику, як і жінки-керівниці виробничих підрозділів, уже нікого не дивують — і чоловіки, й жінки в компанії знають, що тут цінують професіоналізм понад усе. Сприяє цьому й рівність в оплаті праці: за роботу на одній і тій самій посаді, виконання аналогічних обов’язків та однаковий рівень здібностей жінки й чоловіки отримують однакову зарплату.
Співробітниці Ferrexpo зізнаються, що їм приємно, коли колеги-чоловіки ставляться до них, як до рівних, і додають, що з плином часу розмов про те, що гірництво — не для жінок, дійсно поменшало.
Після успішно пройденого іспиту з електробезпеки жінка може виконувати всі види робіт самостійно — без наставника. Але якщо потрібна допомога, наприклад, з перенесенням важкого інструменту, колеги-чоловіки їй з радістю готові допомогти.
Вероніка Ковальська
2022 року Ferrexpo закріпила свої наміри у затвердженій DE&I-політиці, що передбачає всеосяжну підтримку всіх категорій працівників. Рівні умови працевлаштування, роботи, оплати праці підтверджують той факт, що співробітників та співробітниць компанії оцінюють виключно за рівнем професіоналізму та компетентностями.
Досягати більшого
Працівники й працівниці, які мають рівний доступ до прав та можливостей, відчувають задоволення від роботи в компанії й здатні досягати більшого. Стратегія заохочення жіночого лідерства також допомагає компанії посилити ефективність персоналу шляхом підготовки й мотивації фахівчинь і робити вагомий вклад у розбудову країни рівних можливостей.
Різноманітність усередині трудового колективу сприяє кращому й швидшому прийняттю рішень та застосуванню нестандартних підходів під час вирішення позаштатних ситуацій.
За попередні три роки Ferrexpo підготувала групу зі 170 вмотивованих працівниць, які отримали додаткові знання і впевненість у собі. Після цього кількість жінок серед керівників (грейд 10+) зросла на 20%.
Юлія Клевова
Реалізація ідей гендерної рівності й підтримка жіночого лідерства підвищує привабливість компанії на міжнародному ринку. Гірничодобувні підприємства, що входять до її складу, довели: тут не просто виготовляють якісну продукцію на експорт, а й дотримуються норм чинного законодавства, даючи змогу всім і кожному максимально розкрити себе для саморозвитку, зростання разом із компанією й відновлення України, яке неодмінно розпочнеться після перемоги.
За матеріалами robota.ua.
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