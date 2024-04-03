Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта, Відео, Сюжети

Стан Кременчуцького коледжу транспортної інфраструктури потребує покращення — Антон Чубенко

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 349

 

Найближчими днями заклад освіти підпише меморандум щодо співпраці із профільними міністерствами  

Сьогодні, 3 квітня, з робочим візитом Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій відвідали заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко та директор Департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євген Кончаковський.

Директорка коледжу Ірина Білокінь провела для обласного керівництва та журналістів екскурсію територією закладу: показала навчальні кабінети та лабораторії, укриття, куди спускаються студенти під час повітряних тривог, а також навчальний тепловоз — там студенти можуть відпрацювати на практиці усі отримані знання.

Антон Чубенко розповів журналістам, що раніше заклад освіти перебував у підпорядкуванні Міністерства інфраструктури. Проте згодом перейшов під управління Міністерства освіти і науки. Наразі ж Міністерство освіти і науки, у свою чергу, намагається повністю передати коледж на баланс обласної влади.

Оглянувши усю матеріально-технічну базу коледжу, посадовець підсумував:

— На сьогодні стан і матеріально-технічна база коледжу потребує поліпшення. Сподіваємося, що у цьому велику роль відіграють іноземні партнери. Буквально днями буде здійснено підписання меморандуму за участю Міністерства освіти та Міністерства інфраструктури.

За словами Чубенка, у нього є сподівання, що внаслідок такої співпраці матеріально-технічна база освітнього закладу буде оновлена у найближчій перспективі.

Нагадаємо, наприкінці літа минулого року батьки учнів ліцею № 11 були обурені станом укриття у гуртожитку Кременчуцького коледжу транспортної інфраструктури, куди під час повітряної тривоги мають ходити їхні діти.

2
Автор: Яна Гудзь Відео: Кирило Воронцов
Теги: коледж залізниця транспорт освіта Полтавська ОВА
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх