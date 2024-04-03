Стан Кременчуцького коледжу транспортної інфраструктури потребує покращення — Антон Чубенко

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Сьогодні, 3 квітня, з робочим візитом Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій відвідали заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко та директор Департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євген Кончаковський.

Директорка коледжу Ірина Білокінь провела для обласного керівництва та журналістів екскурсію територією закладу: показала навчальні кабінети та лабораторії, укриття, куди спускаються студенти під час повітряних тривог, а також навчальний тепловоз — там студенти можуть відпрацювати на практиці усі отримані знання.

Антон Чубенко розповів журналістам, що раніше заклад освіти перебував у підпорядкуванні Міністерства інфраструктури. Проте згодом перейшов під управління Міністерства освіти і науки. Наразі ж Міністерство освіти і науки, у свою чергу, намагається повністю передати коледж на баланс обласної влади.

Оглянувши усю матеріально-технічну базу коледжу, посадовець підсумував:

— На сьогодні стан і матеріально-технічна база коледжу потребує поліпшення. Сподіваємося, що у цьому велику роль відіграють іноземні партнери. Б уквально днями буде здійснено підписання меморандуму за участю Міністерства освіти та Міністерства інфраструктури.

За словами Чубенка, у нього є сподівання, що внаслідок такої співпраці матеріально-технічна база освітнього закладу буде оновлена у найближчій перспективі.

Нагадаємо, наприкінці літа минулого року батьки учнів ліцею № 11 були обурені станом укриття у гуртожитку Кременчуцького коледжу транспортної інфраструктури, куди під час повітряної тривоги мають ходити їхні діти.