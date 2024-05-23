На Кременчуччині браконьєр завдав державі збитків на понад 3 млн грн — справу направили до суду

Правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду — обвинуваченому загрожує до 3-х років обмеження волі
Поліція скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 35-річного місцевого чоловіка, причетного до незаконного вилову риби на Камʼянському водосховищі поблизу села Самусіївка Кременчуцького району. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини, посилаючись на інформацію Кременчуцького райуправління поліції.
Правопорушення викрили вранці 31 березня 2024 року. Слідчо-оперативна група відділення № 2 Кременчуцького райуправління поліції встановила, що чоловік за допомогою семи сіток виловив майже 300 кілограмів риби. За оцінкою фахівців, сума завданих державі збитків склала понад 3 мільйони гривень.
За цим фактом працівники підрозділу дізнання поліції здійснювали досудове розслідування за ч.1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що з 1 квітня триває весняно-літня заборона на вилов риби.
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