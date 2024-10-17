Внаслідок аварії на Полтавщині постраждало троє людей

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На 174 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський неподалік села Іванівка Лубенського району вантажівка врізалась у Mercedes. Внаслідок аварії постраждало троє людей. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини 17 жовтня.

Інцидент стався 16 жовтня близько 13.30, вказують правоохоронці. За даними поліції, вантажівка з’їхала з дороги і зіткнулась з машиною, яка стояла на узбіччі. Постраждали люди, які стояли поряд з Mercedes, і сам водій вантажівки. Їх усіх госпіталізували, розповіли у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Полтаві машина збила жінку на пішохідному переході.