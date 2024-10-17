Лагідна українізація: говоримо українською правильно

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 171

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводитимемо лагідну українізацію: пояснюватимемо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуватимемо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Як сказати українською «трусцой», «вразвалку» і «на цыпочках»

У мовленні українців іноді можна почути такі росіянізми, як ходити «трусцой», «вразвалку» і «на цыпочках».

Але це — суржикові елементи і так казати неправильно. Запам’ятайте, ходити підтюпцем, російською «трусцой», це ходити дрібними швидкими кроками.

Російському «вразвалку» відповідає український вислів «ходити перевальцем». Перевальцем — це ходити, перевалюючись з боку на бік, похитуючись і не поспішаючи.

У той же час замість російського «ходить на цыпочках» потрібно вживати український вислів «ходити навшпиньки», який означає ходити на кінчиках пальців ніг.

Як сказати українською «по крайней мере»

Ми часто використовуємо у мовленні досить довгі й нерідко некоректні фрази, які насправді потрібно замінити одним лише влучним словом. Через дослівний переклад подібних висловів з російської мови з’являється калька.

Напевно, ви чули вислів «Краткость — сестра таланта». А як українською сказати про важливість уміння лаконічно висловлювати думки? «Краще менше, та краще» або «Краще коротко, але влучно». Одним із найпоширеніших прикладів надлишковості у мовленні є фраза «по крайній мірі. Насправді правильно казати „принаймні“.

»А ось ще приклади. Не «на самому ділі», а «насправді». Не «у більшості випадків», а «здебільшого». Не «у кінці кінців», а просто «зрештою». Отже, принаймні, насправді, здебільшого, зрештою. Краще коротко, але влучно.

Що насправді означає українське слово «наразі»:

Не усім відомо, яке значення насправді ховає у собі це досить поширене слово.

Часто може виникати дилема, у яких саме випадках використовувати слово «наразі» і що воно означає. Через незнання точного значення цього слова нерідко воно використовується неправильно. «Наразі» означає поки що, зараз. Це слово діалектне, воно поширене у західній частині нашої країни. Проте останнім часом його полюбили журналісти і почали широко використовувати у засобах масової інформації. Зверніть увагу! Прислівник «наразі» пишеться разом.

І кілька слів про сполуку «на часі». Її треба писати окремо. Це фразеологізм, що означає — важливий або необхідний у цей момент. Наприклад, «проблема вирубування карпатських лісів зараз на часі».

Насамкінець лише додамо, що, дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.