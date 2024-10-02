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Лагідна українізація: говоримо українською правильно

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 93

Не засмічуйте мову суржиком

«Для Дому і Сім’ї» запускає рубрику «Говоримо українською правильно», де ми проводитимемо лагідну українізацію: пояснюватимемо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуватимемо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Мало хто знає, проте популярний серед українців вираз «не по собі» є русизмом. Так люди прагнуть передати почуття незручності чи дискомфорту. Але цю фразу вживати не варто. В українській мові для нього є відповідники. Залежно від ситуації скалькований вислів «не по собі» варто замінити на:

  • почуватися ніяково, незручно;
  • ні в сих ні в тих;
  • моторошно;
  • недобре, зле.

Наприклад, можна сказати так: «Мені стало ніяково через незграбну поведінку колеги» або «Я зніяковів через різке зауваження».

 Інколи хочеться настільки влучно висловити свої емоції гострим фразеологізмом, проте можна так і не згадати український відповідник російським варіантам – зокрема в ситуації з прикладом «пеняй на себя», що має досить дотепний та влучний аналог українською. Цей вислів досить поширений, але має суто російське походження. Український же відповідник -  «бачили очі, що купували – їжте, хоч і повилазьте».

Ще один вислів російського походження: «кому – счастье, а кому – несчастье».  Замість нього використовуйте український відповідник: «кому весілля,  а курці - смерть».

У тому випадку, коли хочеться сказати, що якась ситуація є неприємною, проте не критичною, щоб аж так перейматись, тобто що ситуація «выеденного яйца не стоит», можна послуговуватись іншим українським варіантом – «не вартий дірки з бублика».

Багато українців не знають, як правильно перекласти вираз «пробка на дорозі»,

Звісно, слово «пробка» в українській мові є, однак воно має геть інше значення. «Пробкою» можна називати лише затичку для пляшки. І це слово не має ніякого стосунку до скупчення на автошляхах машин чи людей. Натомість ускладнений рух на дорозі через скупчення транспорту слід називати іншим словом - затор. Тому українською буде правильно «затор на дорозі», а не «пробка на дорозі».

Чим «паливо» відрізняється від «пального»

Насправді ці два терміни означають не одне й те ж саме, а мають суттєву відмінність.

Паливо – горюча речовина (дрова, вугілля, нафта, газ тощо), яка використовується для одержання теплової енергії, тепла: природне паливо, ракетне паливо, економія палива. Прикметник: паливний.

Пальне – це теж паливо, але для двигунів внутрішнього згоряння (бензин, солярка, нафта, газ тощо): високоякісне пальне, дизельне пальне, заправити бак пальним. Прикметник: пальний.

Насамкінець лише додамо, що, дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: українізація грамотна мова говоримо правильно
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