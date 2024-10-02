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На Свіштовському кладовищі відремонтують сміттєві майданчики

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 0

Майданчики мають відремонтувати до кінця 2024 року

Комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» (СКРП) замовив поточний ремонт сміттєвих майданчиків на території Свіштовського кладовища. Вартість робіт складає понад 111 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Майданчики мають відремонтувати до кінця 2024 року. Закупівля відбулась без використання електронної системи, угоду на виконання робіт СКРП уклало з товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Апібуд».

Що відомо про компанію «Апібуд»

За даними Clarity Project, «Апібуд» зареєстрували у 2017 році за адресою, де розташоване, зокрема, комунальне підприємство «Кременчуцька телерадіокомпанія» (КТРК), КП «Креміньміськпроект». Фірмою керує Андрій Крамаренко — раніше він був контактною особою у ТОВ «Кремелектро». 

Загалом ТОВ «Апібуд» брало участь у 25 закупівлях, має 24 підписані договори на загальну суму майже 3 млн гривень. Найбільше компанія має договорів з Кременчуцьким обласним протитуберкульозним диспансером загальною вартістю понад 800 тисяч гривень.

Нагадаємо, з 31 липня і до кінця року на кладовищах Кременчуцької громади спилюватимуть сухі та пошкоджені дерева. Вартість робіт — понад 330 тисяч гривень.

 

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Автор: Телеграф
Теги: Свіштовське кладовище сміття
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