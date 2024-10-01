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НКРЕКП планує підвищення максимальних цін на електроенергію

Вчора, 22:00 Переглядів: 183

У НКРЕКП наголосили, що зміни не вплинуть на фіксований рівень цін на електроенергію для населення

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує підвищувати граничні ціни на ринку електроенергії. Про це стало відомо з сайту НКРЕКП. 

Регулятор пропонує з початку листопада встановити такі граничні ціни на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку:

  • з 00:00 до 07:00 — 5 600 грн/МВт-год;
  • з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 6 900 грн/МВт-год;
  • з 17:00 до 23:00 — 9 000 грн/МВт-год;
  • мінімальна гранична ціна — 10 грн/МВт-год.

Як зазначили у «Бізнес Цензор», порівняно із чинною постановою НКРЕКП про встановлення «прайс-кепів», пропонується підвищити граничну ціну у часовий проміжок з 11:00 до 17:00 з нинішніх 5 600 грн до 6 900 грн за МВт-год. Водночас максимальні граничні ціни на балансуючому ринку електроенергії пропонується залишити без змін.

Процедура, зокрема, передбачає проведення відкритих обговорень, під час яких усі зацікавлені учасники ринку електричної енергії матимуть змогу надати свої пропозиції та зауваження. Регулятор в обов’язковому порядку їх розгляне та опрацює.

У НКРЕКП наголосили, що зміни не вплинуть на фіксований рівень цін на електроенергію для населення.

Нагадаємо, на сьогодні тарифи на усі житлово-комунальні послуги у Кременчуці є економічно необґрунтованими«починаючи від тарифів на теплову енергію, на централізоване опалення, закінчуючи тарифами на вивіз сміття», розповів заступник міського голови Іван Москалик. За його словами, їх мають підняти щонайменше на 75% для того, щоб вони були економічно обґрунтовані.

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Автор: Телеграф Джерело фото: gmk.center
Теги: електроенергія
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