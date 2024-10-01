Унікальний кабінет з вивчення штучного інтелекту відкрито в Горішніх Плавнях

Проєкт реалізовано завдяки спільному фінансуванню з місцевого бюджету Горішніх Плавнів та Благодійного фонду Полтавського ГЗК. Сумарно на створення нового класу було спрямовано понад 3,2 млн грн
Інноваційний освітній простір створено в рамках пілотного проєкту із впровадження курсу «Штучний інтелект і молодь». Клас оснащено потужним комп’ютерним обладнанням, яке використовується для взаємодії з нейромережами. Концепція створення кабінету штучного інтелекту (ШІ) належить меру Дмитру Бикову й директорці школи № 3 Інні Шахман. Клас стане освітньою платформою, де школярі опановуватимуть інноваційні технології.
Урочисте відкриття кабінету штучного інтелекту під девізом «Майбутнє тут» відбулося минулої середи в загальноосвітній опорній школі No 3. Презентацію відвідали представники органів місцевого самоврядування, компанії Ferrexpo, педагогічної спільноти. Учителі-ведучі заходу запропонували очільнику громади здійснити символічне відкриття кабінету. Для цього необхідно було привітатися з комп’ютерною програмою-асистентом на ім’я «Алекса» англійською мовою. «Alexa, hello», — звернувся Дмитро Биков, і через мить ввімкнулося яскраве світло й запрацювали комп’ютери. Кабінет оголосили відкритим.
У рамках облаштування кабінету ШІ у приміщенні було виконано масштабний ремонт. Використано ряд примітних дизайнерських рішень. На торцевій стіні від стелі до підлоги розмістили створене нейромережею зображення з обличчям дівчини. Як пояснили педагоги, воно демонструє уособлений образ «Алекси». На іншій стіні, поруч із дверима, розміщено ряд картин. Зображення створені ШІ за запитами педагогів та школярів. Серед них картина, яка демонструє історію розвитку комп’ютерної техніки — від перших обчислювальних машин до сучасних нейромереж.
Інша ілюструє значення штучного інтелекту в освіті. Поряд із ними картини, які зображують майбутнє технологій у баченні ШІ та місто, наповнене технологічними інноваціями. На протилежній торцевій стіні встановлено багатофункціональний монітор — мультимедійну дошку з діагоналлю 85 дюймів. На великий екран виводиться зображення з комп’ютерів викладача та учнів. Користувач працює з ними безпосередньо на дошці через керування дотиком, як на смартфоні або планшеті. Також доступне голосове управління. Мультимедійний екран інтегровано до мережі, що об’єднує встановлені в кабінеті комп’ютери. Викладач бачить на своєму моніторі роботу, яку виконують учні на своїх місцях і, таким чином, має змогу контролювати виконання завдань та вносити коментарі.
20 робочих місць для учнів оснащено моноблоками на базі процесорів Intel нового покоління. Це компактні комп’ютери, суміщені в одному корпусі з монітором, що дозволяє відмовитися від громіздких системних блоків. Архітектори кабінету звели кількість проводів до мінімуму. Робочі місця оснащені бездротовими клавіатурами та мишами. А у столи вмонтовано бездротові зарядні пристрої для смартфонів: контактна поверхня має вигляд металевої шайби, на яку кладуть телефон. Змонтована стельова акустична система із трансляційним підсилювачем з оптоволоконним зв’язком. Робоче місце вчителя крім моноблока, такого ж як у учнів, обладнане сервером. Він призначений для розгортання нейронних мереж ШІ з Інтернету й роботи з локальними нейромережами. Останні базуються безпосередньо на цьому комп’ютері й не потребують доступу в Інтернет. Зараз сервер використовується для роботи з двома широко поширеними нейронними мережами. Це GPT-4 компанії OpenAI та вузькопрофільна нейромережа, призначена для генерації зображень. Також на сервері розгорнуто дві локальні нейромережі.
На полицях облаштували виставку роботів. Вони були зібрані шестикласниками на уроках робототехніки під керівництвом учителя технологій Олександра Кіселика. Схеми представлених апаратів, зауважив він, також були створені за допомогою штучного інтелекту. І не тільки вони: можливості нейромереж були задіяні в облаштуванні всього інтер’єру кабінету й навіть підготовці презентації. «Усе, що ви тут сьогодні бачите, створено за участі штучного інтелекту.
Гості заходу розповіли про свої враження від презентації кабінету. Дмитро Биков подякував Інні Шахман, її колегам за успішну роботу.
Як розповів Дмитро Биков, півтора року тому він придбав і прочитав книгу «Автобіографія мережі. Штучний інтелект, який навчився спілкуватися». А потім передав її Інні Шахман та запропонував ідею створення інноваційного освітнього простору в ЗОШ № 3.
Він акцентував на важливості опанування сучасних технологій для майбутнього професійного успіху нинішніх школярів.
За словами мера, пілотний проєкт у перспективі планується поширювати на інші загальноосвітні заклади.
Дмитро Биков висловив впевненість, що новий навчальний клас із використанням штучного інтелекту «стане потужним стимулом для підвищення рівня знань і надійним дороговказом на шляху до якісної освіти та престижної роботи в національній економіці».
Як наголосила Інна Шахман, очільник громади для неї — ідейний натхненник, який здатен «впроваджувати в реальність те, що ще вчора здавалося фантастикою».
Інна Шахман зауважила, що «штучний інтелект давно вже змінює світ — від медицини, транспорту й до освіти, проте основні зміни — за людиною».
Вона наголосила, що пишається колективом, який протягом року проходив навчання для роботи в кабінеті ШІ.
Директорка з управління персоналом і побуту компанії Ferrexpo в Україні, випускниця школи № 3 Юлія Клевова наголосила, що «нинішні школярі — це покоління, яке має нове мислення».
Проєкт реалізовано завдяки спільному фінансуванню з місцевого бюджету Горішніх Плавнів та Благодійного фонду Полтавського ГЗК. Сумарно на створення нового класу було спрямовано понад 3,2 млн грн.
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