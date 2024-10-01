Унікальний кабінет з вивчення штучного інтелекту відкрито в Горішніх Плавнях

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 59 Партнерський проєкт

Інноваційний освітній простір створено в рамках пілотного проєкту із впровадження курсу «Штучний інтелект і молодь». Клас оснащено потужним комп’ютерним обладнанням, яке використовується для взаємодії з нейромережами. Концепція створення кабінету штучного інтелекту (ШІ) належить меру Дмитру Бикову й директорці школи № 3 Інні Шахман. Клас стане освітньою платформою, де школярі опановуватимуть інноваційні технології.

Урочисте відкриття кабінету штучного інтелекту під девізом «Майбутнє тут» відбулося минулої середи в загальноосвітній опорній школі No 3. Презентацію відвідали представники органів місцевого самоврядування, компанії Ferrexpo, педагогічної спільноти. Учителі-ведучі заходу запропонували очільнику громади здійснити символічне відкриття кабінету. Для цього необхідно було привітатися з комп’ютерною програмою-асистентом на ім’я «Алекса» англійською мовою. «Alexa, hello», — звернувся Дмитро Биков, і через мить ввімкнулося яскраве світло й запрацювали комп’ютери. Кабінет оголосили відкритим.

У рамках облаштування кабінету ШІ у приміщенні було виконано масштабний ремонт. Використано ряд примітних дизайнерських рішень. На торцевій стіні від стелі до підлоги розмістили створене нейромережею зображення з обличчям дівчини. Як пояснили педагоги, воно демонструє уособлений образ «Алекси». На іншій стіні, поруч із дверима, розміщено ряд картин. Зображення створені ШІ за запитами педагогів та школярів. Серед них картина, яка демонструє історію розвитку комп’ютерної техніки — від перших обчислювальних машин до сучасних нейромереж.

Інша ілюструє значення штучного інтелекту в освіті. Поряд із ними картини, які зображують майбутнє технологій у баченні ШІ та місто, наповнене технологічними інноваціями. На протилежній торцевій стіні встановлено багатофункціональний монітор — мультимедійну дошку з діагоналлю 85 дюймів. На великий екран виводиться зображення з комп’ютерів викладача та учнів. Користувач працює з ними безпосередньо на дошці через керування дотиком, як на смартфоні або планшеті. Також доступне голосове управління. Мультимедійний екран інтегровано до мережі, що об’єднує встановлені в кабінеті комп’ютери. Викладач бачить на своєму моніторі роботу, яку виконують учні на своїх місцях і, таким чином, має змогу контролювати виконання завдань та вносити коментарі.

20 робочих місць для учнів оснащено моноблоками на базі процесорів Intel нового покоління. Це компактні комп’ютери, суміщені в одному корпусі з монітором, що дозволяє відмовитися від громіздких системних блоків. Архітектори кабінету звели кількість проводів до мінімуму. Робочі місця оснащені бездротовими клавіатурами та мишами. А у столи вмонтовано бездротові зарядні пристрої для смартфонів: контактна поверхня має вигляд металевої шайби, на яку кладуть телефон. Змонтована стельова акустична система із трансляційним підсилювачем з оптоволоконним зв’язком. Робоче місце вчителя крім моноблока, такого ж як у учнів, обладнане сервером. Він призначений для розгортання нейронних мереж ШІ з Інтернету й роботи з локальними нейромережами. Останні базуються безпосередньо на цьому комп’ютері й не потребують доступу в Інтернет. Зараз сервер використовується для роботи з двома широко поширеними нейронними мережами. Це GPT-4 компанії OpenAI та вузькопрофільна нейромережа, призначена для генерації зображень. Також на сервері розгорнуто дві локальні нейромережі.

На полицях облаштували виставку роботів. Вони були зібрані шестикласниками на уроках робототехніки під керівництвом учителя технологій Олександра Кіселика. Схеми представлених апаратів, зауважив він, також були створені за допомогою штучного інтелекту. І не тільки вони: можливості нейромереж були задіяні в облаштуванні всього інтер’єру кабінету й навіть підготовці презентації. «Усе, що ви тут сьогодні бачите, створено за участі штучного інтелекту.

Гості заходу розповіли про свої враження від презентації кабінету. Дмитро Биков подякував Інні Шахман, її колегам за успішну роботу.

«Відкриття кабінету штучного інтелекту, першого, за наявною інформацією, у всій Україні — це велика мрія, яка стала реальністю. Цифрова трансформація суспільства спонукає до розширення меж традиційної освіти. Завдяки необмеженим можливостям штучного інтелекту створюється новий образ людини, для якої освітній процес буде безперервним, а траєкторії навчання — все більш індивідуальними. Створюючи цей клас, ми прагнемо відповідати сучасним викликам і впроваджувати нові підходи до освіти в умовах динамічних змін XXI століття. Діти можуть вивчати на цій платформі будь-які науки. Головне — прагнення вчитися, мріяти, розвиватися», — наголосив мер.

Як розповів Дмитро Биков, півтора року тому він придбав і прочитав книгу «Автобіографія мережі. Штучний інтелект, який навчився спілкуватися». А потім передав її Інні Шахман та запропонував ідею створення інноваційного освітнього простору в ЗОШ № 3.

«Ця книга — історія нейромережі, написана нею самостійно. Я встановив програму GPT і майже кожен день користувався. Спочатку вона видавала несусвітні помилки: з десяти відповідей приблизно у восьми я її виправляв. А зараз прогрес вражаючий: ставлю такі складні запитання, на які майже неможливо знайти відповідь. А за кілька секунд отримую коректну та розгорнуту інформацію», — наголосив мер.

«Взаємодія з GPT дуже економить час: усі знання людства, які доступні нейромережі, можуть бути в моєму розпорядженні. Не треба їхати до бібліотеки чи шукати годинами в Інтернеті», — додав міський голова.

Він акцентував на важливості опанування сучасних технологій для майбутнього професійного успіху нинішніх школярів.

«Чому це важливо? Штучний інтелект буде заміняти професії: цілі кластери науки й техніки, виробництва, управління. І ми повинні дати нашим учням навички взаємодії з цими технологіями. Зараз ми бачимо, як потужні корпорації, широко представлені на міжнародних ринках, нерідко програють невеликим компаніям, які успішно конкурують і перемагають. Виграють завдяки тому, що першими опанували й досконало володіють інструментами штучного інтелекту. Як завжди, у будь-якій справі перші перемагають. І якщо ми це розуміємо — то вперед! Per aspera ad Astra [лат. вислів: крізь труднощі до зірок — Ред.]», — підкреслив Дмитро Биков.

За словами мера, пілотний проєкт у перспективі планується поширювати на інші загальноосвітні заклади.

«Сервери для розгортання мереж штучного інтелекту, мультимедійні дошки, інтерактивні технології взаємодії зі штучним інтелектом — усе це буде впроваджуватися в усіх школах громади. Як свого часу школа № 1 стала платформою для втілення пілотного проєкту з робототехніки, і згодом майже у кожному закладі були створені кабінети робототехніки, так і досвід впровадження навчання основам штучного інтелекту педагоги школи № 3 передаватимуть колегам з інших шкіл», — наголосив очільник громади.

Дмитро Биков висловив впевненість, що новий навчальний клас із використанням штучного інтелекту «стане потужним стимулом для підвищення рівня знань і надійним дороговказом на шляху до якісної освіти та престижної роботи в національній економіці».

Як наголосила Інна Шахман, очільник громади для неї — ідейний натхненник, який здатен «впроваджувати в реальність те, що ще вчора здавалося фантастикою».

«Це історична подія для школи. Коли на початку вересня минулого року ми з Дмитром Геннадійовичем обговорювали перспективи штучного інтелекту й він поцікавився, чи хотіли б ми запровадити такий курс, то я й гадки не мала, що рівно через рік ми будемо відкривати справжню академію штучного інтелекту. Це не просто кабінет, наповнений технологічними рішеннями, це платформа, де ви, діти, будете творцями змін», — зазначила очільниця закладу.

Інна Шахман зауважила, що «штучний інтелект давно вже змінює світ — від медицини, транспорту й до освіти, проте основні зміни — за людиною».

«Дебатувати, чи потрібен штучний інтелект, уже немає сенсу. Він є. Це треба прийняти й інтегрувати його до освітнього процесу. У мене тішиться серце, що є люди, які вірять у майбутнє, вірять у дітей, які навчаються у стінах школи, нашому місті й будуть розбудовувати Україну. Я щиро дякую міському голові, нашим партнерам, меценатам — усім, хто в цей непростий час створює не просто умови, щоб вистояти, вижити, а щоб розвиватися», — підкреслила директорка школи.

Вона наголосила, що пишається колективом, який протягом року проходив навчання для роботи в кабінеті ШІ.

«Ми запрошували провідних фахівців, які проводили тренінги. Наш міський Центр професійного розвитку педагогічних працівників також надавав свої послуги. І самі вчителі вмотивовані опановувати нове, націлені на результат: прослуховували курси, вивчали профільну літературу — наполегливо готувалися. Слоган нашої школи: «Разом творимо майбутнє». І відкриття цього кабінету є тому сьогодні підтвердженням», — підсумувала Інна Шахман.

Директорка з управління персоналом і побуту компанії Ferrexpo в Україні, випускниця школи № 3 Юлія Клевова наголосила, що «нинішні школярі — це покоління, яке має нове мислення».

«Це покоління, яке постійно знаходиться в пошуку. І штучний інтелект для цього покоління — це саме той вибір, завдяки якому вони будуть вирішувати свої завдання. Тож я дуже радію за дітей. Інноваційний навчальний простір надихатиме отримувати знання. А завдання дорослих — створити такі умови, щоб навчання було цікавим і надалі ефективним», — підкреслила Юлія Клевова.

Проєкт реалізовано завдяки спільному фінансуванню з місцевого бюджету Горішніх Плавнів та Благодійного фонду Полтавського ГЗК. Сумарно на створення нового класу було спрямовано понад 3,2 млн грн.