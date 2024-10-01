Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 2 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 18.00:
- вул. Київська, 65Б;
- вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;
- вул. Володимира Вернадського, 57-80;
- вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;
- вул. Портова, 3-26/6;
- вул. Правобережна, 33;
- пров. Придніпровський, 2-19;
- вул. Східна, 3;
- вул. Шістдесятників, 1-26/2;
- вул. Правобережна;
- просп. Лесі Українки, 39-76;
- вул. Романа Шухевича, 30, 31;
- вул. Салганна, 14Б, 14В;
- вул. Ярмаркова, 3В-11.
З 8.00 до 19.00:
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки;
- туп. Урожайний, 2.
З 8.00 до 17.00:
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
- туп. 1-й Парковий, 3-8;
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
- вул. Вагонна, 10-32;
- пров. Деповський, 1-23;
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
- пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
- пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
- вул. Кохнівська, 63-108;
- пров. Межовий, 9, 23;
- вул. Господарська, 6-38;
- пров. Господарський, 5-10А;
- вул. Максима Кривоноса, 52-75А;
- пров. Ударний, 3А, 5;
- вул. Щаслива, 33;
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
- вул. Софіївська, 38/19;
- туп. 1-й Озерний, 4-8;
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садковська, 15/20-30/15;
- пров. Садковський, 2-34А;
- туп. Садковський, 3/3-23;
- вул. Озерна;
- пров. Герцена, 3-9Б;
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
- вул. Махоркова, 9/1-24А;
- пров. Прорізний, 28/30, 30;
- вул. Енергетиків, 11-75;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- проїзд Ополченський, 6-14;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- вул. Івана Приходька, 1А-14;
- пров. Літературний, 3;
- пров. Веселий, 23-36;
- вул. Героїв Маріуполя, 4;
- вул. Європейська, 6/72, 8/79;
- вул. Залізнична, 3-17;
- вул. Заміська, 3-21;
- пр. Заміський, 1/5-7;
- туп. Караїмський, 1/15-12;
- пров. Ланковий, 4-11/16;
- вул. Мане-Каца, 2/11-46;
- вул. Новокагамлицька, 12;
- пров. Оксани Мешко, 3-21;
- пров. Подовжній, 1-7;
- вул. Подовжня, 14-23;
- вул. Сержанта Мельничука, 52-111;
- пров. Трудовий, 3-14/12;
- вул. Юрія Руфа, 74-131;
- вул. Героїв України, 11, 13.
З 6.00 до 18.00:
- пров. 1-й Деповський, 3-21;
- туп. 1-й Малокахнівський, 1-9;
- туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7;
- туп. 3-й Малокохнівський, 2-4;
- туп. 4-й Малокохнівський, 1/14-10;
- вул. Богуна, 2А-12/1;
- вул. Господарська, 1-38;
- вул. Д. Кострова, 2/37;
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. І. Багряного, 1/39-21;
- вул. І. Дзюби, 3-36;
- вул. Л. Орнштейна, 1/7-8;
- вул. М. Кривоноса, 1А-92;
- вул. Нижня, 1-28;
- вул. П. Скоропадського, 2-26;
- вул. П. Мирного, 5, 11Б, 15;
- вул. Паризька, 2/32-14/35;
- вул. Рєпіна, 1/30-20/26;
- вул. К-на Мовчана, 1-26;
- вул. Щаслива, 2-40;
- пров. Вагонний, 3-16;
- пров. Господарський, 3-10А;
- пров. Динамівський, 2-13;
- пров. Малокохнівський, 1-23/3;
- пров. М. Примаченко, 2-25;
- пров. Новогеоргієвський, 10А;
- пров. П.Мирного, 3;
- пров. Парковий, 1/2-27;
- пров. Південний, 1/29-26;
- пров. Спартаківський, 1А-19А;
- пров. Ударний, 1-16;
- пров. Фізкультурний, 1А-22;
- пров. Шосейний, 8, 10;
- туп. М. Сціборського, 7;
- пров. Заводський, 3-8;
- пров. Конституції, 3-10;
- пров. Кремневий, 4-16;
- пров. Лубенський, 1-59/11;
- вул. Одеська, 9-31А;
- вул. Олександра Печерського, 2-60;
- вул. Івана Приходька, 134-150;
- пров. Пшеничний, 2-13;
- вул. Соломії Крушельницької, 1А-63;
- пр. Юнацький, 2, 6А;
- вул. Андрія Гончарова, 1-131;
- пр. Г. Петька, 3-49;
- вул. Гірська, 4-11;
- вул. Заводська, 1-131;
- пр. Заводський, 7-18;
- пр. І.Торубари, 4-19/2;
- вул. Кавказька, 1-59;
- пр. Корабліної, 4-50;
- вул. К.Острозького, 1-29;
- вул. Новобудівельна, 5-15;
- пров. Одеський, 2-36;
- пр. Одеський, 2-36;
- пров. Д.Вишневецького, 1-20;
- вул. С.Крушельницької, 44-189;
- вул. П.Прокоповича, 1-31;
- вул. Черкаська, 15;
- вул. Чечелевська, 1-46/43;
- пров. Чечелевський, 1А-41;
- вул. Тараса Бульби, 25, 27.
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