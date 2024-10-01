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Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 2 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Київська, 65Б;
  • вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;
  • вул. Володимира Вернадського, 57-80;
  • вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;
  • вул. Портова, 3-26/6;
  • вул. Правобережна, 33;
  • пров. Придніпровський, 2-19;
  • вул. Східна, 3;
  • вул. Шістдесятників, 1-26/2;
  • вул. Правобережна;
  • просп. Лесі Українки, 39-76;
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31;
  • вул. Салганна, 14Б, 14В;
  • вул. Ярмаркова, 3В-11.

З 8.00 до 19.00:

  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки;
  • туп. Урожайний, 2.

З 8.00 до 17.00:

  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
  • туп. 1-й Парковий, 3-8;
  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
  • вул. Вагонна, 10-32;
  • пров. Деповський, 1-23;
  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
  • пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
  • пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
  • вул. Кохнівська, 63-108;
  • пров. Межовий, 9, 23;
  • вул. Господарська, 6-38;
  • пров. Господарський, 5-10А;
  • вул. Максима Кривоноса, 52-75А;
  • пров. Ударний, 3А, 5;
  • вул. Щаслива, 33;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
  • вул. Софіївська, 38/19;
  • туп. 1-й Озерний, 4-8;
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садковська, 15/20-30/15;
  • пров. Садковський, 2-34А;
  • туп. Садковський, 3/3-23;
  • вул. Озерна;
  • пров. Герцена, 3-9Б;
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
  • вул. Махоркова, 9/1-24А;
  • пров. Прорізний, 28/30, 30;
  • вул. Енергетиків, 11-75;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Гайдамацька, 80;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 3-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • проїзд Ополченський, 6-14;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
  • вул. Івана Приходька, 1А-14;
  • пров. Літературний, 3;
  • пров. Веселий, 23-36;
  • вул. Героїв Маріуполя, 4;
  • вул. Європейська, 6/72, 8/79;
  • вул. Залізнична, 3-17;
  • вул. Заміська, 3-21;
  • пр. Заміський, 1/5-7;
  • туп. Караїмський, 1/15-12;
  • пров. Ланковий, 4-11/16;
  • вул. Мане-Каца, 2/11-46;
  • вул. Новокагамлицька, 12;
  • пров. Оксани Мешко, 3-21;
  • пров. Подовжній, 1-7;
  • вул. Подовжня, 14-23;
  • вул. Сержанта Мельничука, 52-111;
  • пров. Трудовий, 3-14/12;
  • вул. Юрія Руфа, 74-131;
  • вул. Героїв України, 11, 13.

З 6.00 до 18.00:

  • пров. 1-й Деповський, 3-21;
  • туп. 1-й Малокахнівський, 1-9;
  • туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7;
  • туп. 3-й Малокохнівський, 2-4;
  • туп. 4-й Малокохнівський, 1/14-10;
  • вул. Богуна, 2А-12/1;
  • вул. Господарська, 1-38;
  • вул. Д. Кострова, 2/37;
  • вул. Дружинницька, 1-33;
  • вул. І. Багряного, 1/39-21;
  • вул. І. Дзюби, 3-36;
  • вул. Л. Орнштейна, 1/7-8;
  • вул. М. Кривоноса, 1А-92;
  • вул. Нижня, 1-28;
  • вул. П. Скоропадського, 2-26;
  • вул. П. Мирного, 5, 11Б, 15;
  • вул. Паризька, 2/32-14/35;
  • вул. Рєпіна, 1/30-20/26;
  • вул. К-на Мовчана, 1-26;
  • вул. Щаслива, 2-40;
  • пров. Вагонний, 3-16;
  • пров. Господарський, 3-10А;
  • пров. Динамівський, 2-13;
  • пров. Малокохнівський, 1-23/3;
  • пров. М. Примаченко, 2-25;
  • пров. Новогеоргієвський, 10А;
  • пров. П.Мирного, 3;
  • пров. Парковий, 1/2-27;
  • пров. Південний, 1/29-26;
  • пров. Спартаківський, 1А-19А;
  • пров. Ударний, 1-16;
  • пров. Фізкультурний, 1А-22;
  • пров. Шосейний, 8, 10;
  • туп. М. Сціборського, 7;
  • пров. Заводський, 3-8;
  • пров. Конституції, 3-10;
  • пров. Кремневий, 4-16;
  • пров. Лубенський, 1-59/11;
  • вул. Одеська, 9-31А;
  • вул. Олександра Печерського, 2-60;
  • вул. Івана Приходька, 134-150;
  • пров. Пшеничний, 2-13;
  • вул. Соломії Крушельницької, 1А-63;
  • пр. Юнацький, 2, 6А;
  • вул. Андрія Гончарова, 1-131;
  • пр. Г. Петька, 3-49;
  • вул. Гірська, 4-11;
  • вул. Заводська, 1-131;
  • пр. Заводський, 7-18;
  • пр. І.Торубари, 4-19/2;
  • вул. Кавказька, 1-59;
  • пр. Корабліної, 4-50;
  • вул. К.Острозького, 1-29;
  • вул. Новобудівельна, 5-15;
  • пров. Одеський, 2-36;
  • пр. Одеський, 2-36;
  • пров. Д.Вишневецького, 1-20;
  • вул. С.Крушельницької, 44-189;
  • вул. П.Прокоповича, 1-31;
  • вул. Черкаська, 15;
  • вул. Чечелевська, 1-46/43;
  • пров. Чечелевський, 1А-41;
  • вул. Тараса Бульби, 25, 27.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень адреси Полтаваобленерго
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