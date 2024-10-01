Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 2 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 18.00: вул. Київська, 65Б;

вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;

вул. Володимира Вернадського, 57-80;

вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;

вул. Портова, 3-26/6;

вул. Правобережна, 33;

пров. Придніпровський, 2-19;

вул. Східна, 3;

вул. Шістдесятників, 1-26/2;

вул. Правобережна;

просп. Лесі Українки, 39-76;

вул. Романа Шухевича, 30, 31;

вул. Салганна, 14Б, 14В;

вул. Ярмаркова, 3В-11. З 8.00 до 19.00: с. Мала Кохнівка;

с. Потоки;

туп. Урожайний, 2. З 8.00 до 17.00: пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;

туп. 1-й Парковий, 3-8;

пр. 2-й Кохнівський, 3-10;

туп. 2-й Парковий, 3-8/2;

пр. 3-й Кохнівський, 4-18;

вул. Вагонна, 10-32;

пров. Деповський, 1-23;

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;

пров. Житлобудівниий, 2/34-16;

пр. Житлобудівниий, 3-20/11;

вул. Кохнівська, 63-108;

пров. Межовий, 9, 23;

вул. Господарська, 6-38;

пров. Господарський, 5-10А;

вул. Максима Кривоноса, 52-75А;

пров. Ударний, 3А, 5;

вул. Щаслива, 33;

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;

вул. Софіївська, 38/19;

туп. 1-й Озерний, 4-8;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садковська, 15/20-30/15;

пров. Садковський, 2-34А;

туп. Садковський, 3/3-23;

вул. Озерна;

пров. Герцена, 3-9Б;

вул. Дмитра Демидюка, 7-28;

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;

вул. Махоркова, 9/1-24А;

пров. Прорізний, 28/30, 30;

вул. Енергетиків, 11-75;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

проїзд Ополченський, 6-14;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

вул. Івана Приходька, 1А-14;

пров. Літературний, 3;

пров. Веселий, 23-36;

вул. Героїв Маріуполя, 4;

вул. Європейська, 6/72, 8/79;

вул. Залізнична, 3-17;

вул. Заміська, 3-21;

пр. Заміський, 1/5-7;

туп. Караїмський, 1/15-12;

пров. Ланковий, 4-11/16;

вул. Мане-Каца, 2/11-46;

вул. Новокагамлицька, 12;

пров. Оксани Мешко, 3-21;

пров. Подовжній, 1-7;

вул. Подовжня, 14-23;

вул. Сержанта Мельничука, 52-111;

пров. Трудовий, 3-14/12;

вул. Юрія Руфа, 74-131;

вул. Героїв України, 11, 13. З 6.00 до 18.00: пров. 1-й Деповський, 3-21;

туп. 1-й Малокахнівський, 1-9;

туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7;

туп. 3-й Малокохнівський, 2-4;

туп. 4-й Малокохнівський, 1/14-10;

вул. Богуна, 2А-12/1;

вул. Господарська, 1-38;

вул. Д. Кострова, 2/37;

вул. Дружинницька, 1-33;

вул. І. Багряного, 1/39-21;

вул. І. Дзюби, 3-36;

вул. Л. Орнштейна, 1/7-8;

вул. М. Кривоноса, 1А-92;

вул. Нижня, 1-28;

вул. П. Скоропадського, 2-26;

вул. П. Мирного, 5, 11Б, 15;

вул. Паризька, 2/32-14/35;

вул. Рєпіна, 1/30-20/26;

вул. К-на Мовчана, 1-26;

вул. Щаслива, 2-40;

пров. Вагонний, 3-16;

пров. Господарський, 3-10А;

пров. Динамівський, 2-13;

пров. Малокохнівський, 1-23/3;

пров. М. Примаченко, 2-25;

пров. Новогеоргієвський, 10А;

пров. П.Мирного, 3;

пров. Парковий, 1/2-27;

пров. Південний, 1/29-26;

пров. Спартаківський, 1А-19А;

пров. Ударний, 1-16;

пров. Фізкультурний, 1А-22;

пров. Шосейний, 8, 10;

туп. М. Сціборського, 7;

пров. Заводський, 3-8;

пров. Конституції, 3-10;

пров. Кремневий, 4-16;

пров. Лубенський, 1-59/11;

вул. Одеська, 9-31А;

вул. Олександра Печерського, 2-60;

вул. Івана Приходька, 134-150;

пров. Пшеничний, 2-13;

вул. Соломії Крушельницької, 1А-63;

пр. Юнацький, 2, 6А;

вул. Андрія Гончарова, 1-131;

пр. Г. Петька, 3-49;

вул. Гірська, 4-11;

вул. Заводська, 1-131;

пр. Заводський, 7-18;

пр. І.Торубари, 4-19/2;

вул. Кавказька, 1-59;

пр. Корабліної, 4-50;

вул. К.Острозького, 1-29;

вул. Новобудівельна, 5-15;

пров. Одеський, 2-36;

пр. Одеський, 2-36;

пров. Д.Вишневецького, 1-20;

вул. С.Крушельницької, 44-189;

вул. П.Прокоповича, 1-31;

вул. Черкаська, 15;

вул. Чечелевська, 1-46/43;

пров. Чечелевський, 1А-41;

вул. Тараса Бульби, 25, 27.

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