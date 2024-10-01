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В Україні проживає понад 108 тисяч довгожителів, а 1316 з них вже перейшли віковий рубіж

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 184

 

1-го жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день осіб похилого віку

Сьогодні, 1 жовтня, у всьому світі відзначається Міжнародний день осіб похилого віку, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН.

Згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, літніми є люди віком 60-75 років. Якщо людина досягла віку 90 років, її називають довгожителем.

Нині в Україні проживає 108 603 довгожителі, з яких 1 316 осіб перейшли через вікову позначку 100 років. З них жінок — 1 150, а чоловіків лише 166. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Найстарша людина в Україні, пані Катерина, мешкає в Маневицькій громаді на Волині. 3-го жовтня їй виповнюється 108 років.

— Жінка є очевидцем багатьох історичних подій минулого століття, носієм наших традицій, глибокої життєвої мудрості. Сердечно зичимо людям старшого покоління оптимізму та життєвої наснаги!, — йдеться у повідомленні ПФУ.

У Кременчуці ветерани віком 95 років і старше, та визволителі міста отримують додаткову соціальну пільгу – щомісячну стипендію міського голови. Вона передбачена «Програмою соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2024 - 2026 роки».

Розмір стипендії для ветеранів, яким виповнилося 95 років і більше складає 800 грн щомісяця, а ветеранам, яким виповнилося 100 років і більше та визволителям міста виплачують по 1300 грн. У програмі бюджетні витрати передбачені для виплат орієнтовно 100 ветеранам, яким виповнилося 95 років та більше, 5 ветеранам старше 100 років та одному визволителю міста.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» вітає ветеранів та приєднується до побажань ПФУ!

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Автор: Віктор Крук
Теги: ветерани ПФУ Довгожителі стипендія турбота
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