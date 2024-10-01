Житель Лубенської громади помер під час риболовлі — поліція

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Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для того, щоб встановити причини смерті

30 вересня поблизу водойми неподалік села Піски Лубенської тергромади помер місцевий житель. За словами слідчих, 57-річний чоловік помер під час риболовлі. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини.

Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для того, щоб встановити причини смерті.

Слідчі розслідують справу в рамках відкритого кримінального провадження за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Горішніх Плавнях в Дніпрі виявили тіло чоловіка — поліція підозрює умисне вбивство.