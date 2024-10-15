Лагідна українізація: говоримо українською правильно

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 247 Коментарів: 3

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводитимемо лагідну українізацію: пояснюватимемо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуватимемо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Не кажіть "в ітогє": як правильно підбивати підсумки українською

Часто у спілкуванні та особливо на письмі ми стикаємося з необхідністю підсумувати сказане. Вислів "в итоге" є популярним у російській мові, але який же український відповідник?

В українській мові існує кілька варіантів перекладу фрази "в итоге", які можна вживати в різних контекстах.

Внаслідок - найпростіший переклад "в итоге". Наприклад: Внаслідок дощів рівень води у річці піднявся. Внаслідок переговорів сторони дійшли згоди. Зрештою - акцентує на тому, що ми підбиваємо підсумки сказаному. Наприклад: Зрештою, ми вирішили поїхати на море. Зрештою, він зізнався у своїй провині. Врешті-решт - підкреслює, що ми доходимо певного висновку після низки подій чи роздумів. Наприклад: Врешті-решт, ми знайшли те, що шукали. Врешті-решт, він вирішив змінити професію. Загалом - передає значення "в итоге", але в дещо ширшому сенсі — як підсумок чогось більшого. Наприклад: Загалом, ми задоволені результатами. Загалом, погода була чудовою.

Отже, вибираючи український відповідник до "в итоге", орієнтуйтесь на контекст. "В результаті" і "зрештою" будуть доречні, коли ви підсумовуєте конкретну ситуацію чи розповідь. "Врешті-решт" краще використовувати, коли ви доходите висновку після роздумів. А "загалом" підійде, коли ви оцінюєте ситуацію в цілому.

Чому неправильно писати "З Днем народження"

Коли ми вітаємо когось із днем народження, насправді неправильно писати слово "день" у цій фразі з великої літери. У назвах приватних свят усі слова пишуться з маленьких літер. Але є три державних свята, у назвах яких усі слова пишемо з великої літери.

Якщо назва державного свята складається з двох або більше слів, то лише перше слово треба писати з великої літери: Новий рік, День учителя, День пам’яті та примирення.

Але є три найвищих державних свята, у назвах яких усі слова за чинним правописом пишемо з великої літери. А саме: День Конституції України, День Соборності України і День Незалежності України".

Насамкінець лише додамо, що, дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.

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