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У 30-ти громадах області працюватимуть осередки викладання «Захисту України»

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 0

 

В області наголошують, що на створення цих осередків є достатньо фінансування, тож закликають й інші громади долучатися до ініціативи

У Полтавській області у 30-ти громадах працюватимуть осередки для викладання предмета «Захист України». Про це  23 вересня під час брифінгу розповів заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко.

За його словами, на створення таких центрів передбачене додаткове фінансування.

У цьому році ми очікуємо, що уже будемо розподіляти ці кошти. На сьогоднішній день це стосується 30-ти громад нашої області. Проте варто зазначити, що ця субвенція дуже широка, тому ми усім громадам пропонуємо залучатися до цієї роботи, — наголосив Чубенко.

Нагадаємо, у серпні під час брифінгу т. в. о. начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Артем Даценко повідомив, що у Кременчуцькому районі такі осередки працюватимуть у Глобинській, Градизькій, Кам’янопотоківській, Козельщинській, Кременчуцькій та Семенівській громадах. Субвенції вони отримуватимуть на умовах співфінансування.

Нагадаємо, у травні директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик розповів Телеграфу, що в місті заняття із «Захисту України» для учнів 10-11 класів проводять один раз на тиждень на базі гімназії № 31.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: захист України
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