Виплати у разі загибелі військового чи отримання його інвалідності: які розміри

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 91

Це стосуються військових, що загинули або отримали поранення під час служби, а не внаслідок бойових дій

24 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо спрощення порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності. У документі вказано розмір виплат сім'ям загиблих військових та тим бійцям, які отримали поранення і І-ІІІ групу інвалідності. Про це стало відомо з постанови № 1090, яку оприлюднили на урядовому порталі.

Це стосуються військових, що загинули або отримали поранення під час служби, а не внаслідок бойових дій.

Так, одноразова допомога у разі загибелі бійця виплачується у розмірі 750 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб на 1 січня 2024 року. На сьогодні розмір прожиткового мінімуму становить 3 тис. 28 гривень. Тобто розмір допомоги — це 2 млн 271 тис. гривня.

Така виплата призначається сім’ям загиблих.

— Якщо один із членів сім’ї відмовляється від отримання одноразової грошової допомоги, її частина розподіляється між іншими членами сім’ї, які мають право на її отримання, рівними частинами, — йдеться у постанові.

Розмір одноразової грошової допомоги в разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання:

400 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб, — у разі встановлення інвалідності I групи. Це 1 млн 211 тис. 200 грн

осіб, — у разі встановлення інвалідності I групи. Це 1 млн 211 тис. 200 грн 300 прожиткових мінімумів — у разі встановлення інвалідності II групи. Це 908 тис. 400 грн

250 прожиткових мінімумів — для III групи. Це 757 тисяч гривень

Нагадаємо, з початком воєнного стану Урядом була ухвалена Постанова від 28 лютого 2022 р. № 168, яка передбачає одноразову грошову допомогу родині, яка втратила воїна під час бойових дій, в розмірі 15 мільйонів гривень, яка розподіляється рівними частками на всіх членів сім’ї.