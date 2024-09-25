Маршрутки №1 та №17 відновили рух за своїми звичними маршрутами — міськрада

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 82

Автобусні маршрути №1 та №17 відновили рух за своїми звичними маршрутами. Це пов’язано з завершенням ремонтних робіт на вулиці Нескорених. Про це повідомили у на телеграм-каналі Кременчук.Офіційний.

Додамо, рух вулицею Нескорених виконавчий комітет обмежив до 27 вересня. Загалом обмеження спочатку планувалось встановити до 17 вересня. Раніше міський голова Кременчука Віталій Малецький запропонував завершити роботи до 1 вересня — «для того, щоб ми пустили туди громадський транспорт».