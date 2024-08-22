У Кременчуці планують продовжити обмеження руху вулицею Нескорених

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У Кременчуці планують продовжити перекриття руху для машин вулицею Нескорених (на відрізку від вулиці Кооперативної до вулиці Юрія Кондратюка) до 27 вересня. Про це стало відомо з оприлюдненого рішення виконавчого комітету.

Відомо, що рішення про перекриття цієї ділянки вулиці виконком прийняв 11 липня, обмеження спочатку планувалось встановити до 17 вересня. Тоді міський голова Кременчука Віталій Малецький запропонував завершити роботи до 1 вересня — «для того, щоб ми пустили туди громадський транспорт».

— Працівники ШРБУ якщо хочуть, то і о 7.30, і о 7.40 можуть почати працювати. Тому давайте й ми будемо допомагати. Ми готові з Юрієм Васильовичем (Гриценком — ред.) прийти там попрацювати: плитку класти — це з нескладно, — сказав тоді міський голова.

Нагадаємо, рух машин по провулку Грушевому (на ділянці від вулиці Республіканської до будинку № 2-А на провулку Грушевому) влада планувала обмежити до 30 серпня.