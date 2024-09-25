У Кременчуцькій художній галереї відкриють нову виставку

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Завтра, 26 вересня, у Кременчуцькій художній галереї відкриють виставку робіт місцевого художника Олександра Кашкіна. Презентацію витворів присвячують до Дня міста. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у художній галереї.

Олександр Кашкін родом з Олександрії, все життя прожив у Кременчуці. У 20 столітті його роботи бачили в Києві та інших містах на території колишнього Радянського Союзу. Помер художник у 2002 році. Йому було 74 роки.

Виставка відкриється о 16.00 за адресою: Михайла Коцюбинського, 4.

Нагадаємо, у Кременчуцькій картинній галереї Наталії Юзефович тривають виставки картин художниць, членкинь Національної спілки художників України, Тетяни Шуляк та Інни Мосієнко.