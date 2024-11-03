Ракам зірки прогнозують безліч нових можливостей, а на Дів очікує смуга змін: гороскоп на 4-10 листопада

Сьогодні, 15:19 Переглядів: 531

Овен (21.03-20.04)

Деякi вашi мрiї можуть стати реальнiстю. Але все вiдбудеться трохи не так, як ви розраховували. У першiй половинi тижня вимушена зупинка в справах або розвитку якоїсь iншої важливої теми стане хорошою можливiстю уточнити деталi i створити для себе ясну картину — на що орiєнтуватися в найближчому майбутньому. З четверга вашi плани буде вiдкориговано, особливо, в тих подiях, де задiянi романтичнi iнтереси i очiкування. Отримуйте задоволення, але не поспiшайте нiчого мiняти. Сприятливi днi: 4, 7; несприятливi: 8.

Тілець (21.04-21.05)

Цей тиждень буде багатий на всiлякi сюрпризи. З вiвторка ви можете вiдчути, що якiсь зовнiшнi обставини гальмують вашу активнiсть. У одних справах виникнуть вiдстрочення i перешкоди, але несподiвано можуть повернутися старi теми або пропозицiї. Цi особливостi положення планет бажано використати з вигодою для себе i навести лад в тих сферах життя, якi вимагають вашої пiдвищеної уваги. З четверга можна планувати поїздки. Це найкращий час для початку вiдпустки i можливiсть переключитися на особистi справи та iнтереси. Сприятливi днi: 7; несприятливi: 5.

Близнюки (22.05-21.06)

У справах вiдбудуться змiни, i вам належить переорiєнтовуватися на новi завдання або повернутися до старих iдей. Можливо, тепер умови стануть бiльш вiдповiдними для їхньої реалiзацiї. Обстановка на роботi стане спокiйнiшою i комфортнiшою. Бiльше часу можна буде придiлити своїм особистим справам i розвагам. З другої половини тижня можливi несподiванi подiї, якi привнесуть у ваше життя вiдчуття новизни, здивування, спокуси. Хай iнтуїцiя пiдкаже, наскiльки флiрт або гра для вас безпечнi i чи варто ризикувати. Сприятливi днi: 4, 8; несприятливi: немає.

Рак (22.06-22.07)

Вiд великої кiлькостi можливостей i суперечливих бажань ви можете розгубитися. Тиждень гарантує калейдоскоп вражень, i найсильнiшi з них прийдуть на хвилi нових почуттiв i змiн в особистому життi. Це час захоплюючого флiрту, гри, яка обiцяє несподiванi повороти. Але не поспiшайте робити висновки щодо перспектив нових вiдносин, а тим паче — що-небудь обiцяти. Вихiднi днi — кращий час для початку подорожi. Але не менше користi i задоволення принесе вам i можливiсть повчитися чомусь новому. Сприятливi днi: 7, 10; несприятливi: 8.

Лев (23.07-23.08)

Тиждень може надати унiкальний шанс по-новому направити активнiсть i проявити свої резервнi здiбностi. Змiни i оновлення чекають i у областi почуттiв. Три першi днi тижня спостерiгайте за тим, що вiдбувається i робiть висновки. Звертайте увагу на знаки подiй i поради оточуючих. Друга половина тижня пройде активнiше. Не обов`язково проявляти iнiцiативу — краще надати подiям вiльний хiд. Але робити вибiр i ухвалювати рiшення доведеться швидко. Якщо щось вирiшили, то вже не вiдступайте. Сприятливi днi: 4, 6; несприятливi: 9.

Діва (24.08-23.09)

Починається смуга змiн. А будь-якi змiни, навiть на краще, викликають стрес. Не поспiшайте давати вiдповiдi i обiцянки в першiй половинi тижня. Дайте обставинам проявитися у всiх подробицях. Придiлiть бiльше уваги своєму здоров`ю. Понедiлок i вiвторок — сприятливi днi для косметичних процедур та iнших заходiв, якi допоможуть вам по-новому пiдкреслити свої кращi якостi. З четверга ви можете вiдчути нагальну потребу в змiнi обстановки i кола спiлкування. Хорошою iдеєю буде взяти вiдпустку. Сприятливi днi: 10; несприятливi: 7.

Терези (24.09-23.10)

Вам доведеться перерозподiлити вашi сили i час, а можливо, i перенести свою увагу на щось нове. Але можуть повернутися i старi невирiшенi питання, i тодi вже не вiдкладайте їх на довго. У першiй половинi тижня звернiть увагу на змiни в своєму оточеннi, у вас можуть з`явитися помiчники i однодумцi. Але цiлком iмовiрно, що i ваша допомога зараз необхiдна колегам i близьким. Це поворотний тиждень, який переставляє акценти, i потрiбно тiльки правильно скористатися новими можливостями. Сприятливi днi: 8; несприятливi: 5.

Скорпіон (24.10-22.11)

Пiсля перевантажень попереднього мiсяця прийшов час позитивних змiн. Але i зараз ви ще можете вiдчути, що втрачаєте контроль над якоюсь важливою ситуацiєю, а обставини розвиваються непередбачуваним чином. Експерименти в особистих вiдносинах можуть створити вам серйознi проблеми. Намагайтеся розслабитися i почекайте кiлька днiв. Не варто метушитися i нервувати. Вже до вихiдних ви зможете побудувати нову лiнiю поведiнки, скориставшись на свою користь можливостями, що несподiвано з`явилися. Сприятливi днi: 5, 10; несприятливi: 8.

Стрілець (23.11-21.12)

З цього тижня поступово почнуть зникати перешкоди i стримуючi обставини на шляху ваших досягнень. Несподiвано можуть вирiшитися якiсь важливi питання. Скоро ви вiдчуєте, що до вас повертається везiння, а в справах намiчається прогрес. Але цей тиждень є тим перехiдним перiодом, коли не варто поспiшати дiяти. Важливiше простежити за перебiгом змiн i новими перспективами i укрiпити свої тили, заручившись пiдтримкою партнерiв. Сприятливi днi: 8; несприятливi: 4.

Козеріг (22.12-20.01)

Зараз може вiдчуватися невеликий занепад сил. Бiльше уваги необхiдно придiляти здоров`ю, забезпечувати собi достатнiй сон i повноцiнне харчування. Оптимально в такий час узяти вiдпустку i вiдпочити вiд справ i турбот. Тим паче що зараз ви цiлком можете перекласти свої обов`язки на колег або партнерiв. Особливих змiн в справах поки не передбачається, а в подорожах приємних i незвичайних вражень буде достатньо. Можливi i романтичнi знайомства. Сприятливi днi: 4; несприятливi: 7.

Водолій (21.01-19.02)

Цей тиждень принесе перевороти бiльш менш глобального характеру. Ваш магнетизм як нiколи сильний, ви здатнi зачарувати найнеприступнiших партнерiв i направити ситуацiю вiдповiдно до власних планiв i бажань. Але уважно придивiться до того, що вiдбувається в першiй половинi тижня, — вам можуть вiдкритися подробицi, якi примусять трохи замислитися. Не ризикуйте там, де не упевненi в успiху на всi сто. Але з хорошою командою, об`єднаною спiльними цiлями i завданнями, успiх вам гарантовано. Дiйте смiливiше. Сприятливi днi: 4; несприятливi: 6.

Риби (20.02-20.03)

Розширюйте коло спiлкування i бiльше часу проводьте не вдома або не на постiйному робочому мiсцi. Вiтер змiн може покликати вас в дальнi краї. Це хороший час для вiдпустки, якщо ви налаштованi на пригоди i романтичнi очiкування бентежать вам голову. Але i залишаючись на роботi, ви не нудьгуватимете. Може з`явитися унiкальний шанс реалiзувати свої давнi мрiї. Будьте вiдкритi для експериментiв, але не поспiшайте робити великi капiталовкладення. Не знижуйте темп, якщо почало щастити. Ви зараз, як нiколи близькi до успiху. Сприятливi днi: 7; несприятливi: немає.