У керівника ПОВА Проніна двоє нових радників: що про них відомо

Сьогодні, 14:12 Переглядів: 450

У команді керівника Полтавської облвійськадміністрації Філіпа Проніна відтепер працюють двоє нових радників. Про це очільник ПОВА повідомив у своєму телеграм-каналі.

Радником з питань ветеранської політики став Артем Погорілий.

Артем — ветеран війни, амбасадор і активний учасник змагань з адаптивних видів спорту. Служив чоловік старшим солдатом 62-го окремого стрілецького батальйону Сухопутних військ Збройних Сил України. Але 7 жовтня 2022 року він потрапив під мінометний обстріл та отримав осколкове поранення лівої ноги. Після ампутації та реабілітації Артем почав активно займатися спортом та у складі команди українських ветеранів долучається до міжнародних змагань.

Під час цьогорічних Ігор Нескорених, які відбувалися у Києві, журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поспілкувалися з Артемом Погорілим. Ветеран трохи розповів про військову службу та заняття спортом після поранення.

Ще одним радником Проніна з питань внутрішньо переміщених осіб став Микола Бутко. Нині він очолює Раду ВПО при Полтавській ОВА.

Ця тема йому близька, адже він сам — переселенець. Тривалий час займався волонтерством, зокрема в обласному гуманітарному штабі, — розповідає Пронін про свого нового радника.

Микола Бутко є активним учасником засідань Координаційного центру підтримки цивільного населення при облвійськадміністрації. Зокрема, нещодавно під час одного із таких заходів він повідомляв, що Полтавщина має найкращий по Україні показник з консультування переселенців у громадах.