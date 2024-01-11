Військовий ветеран з Полтави візьме участь у змаганнях з адаптивного спорту у США

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 104

Змагатиметься спортсмен за першість у плаванні та волейболі сидячи

Військовий ветеран з Полтави Артем Погорілий братиме участь у змаганнях з адаптивних видів спорту для поранених військовослужбовців Повітряних сил та морської піхоти США United States Air Force Trials. Інформація про це з'явилася на сайті Полтавської облвійськадміністрації.

Змагання відбудуться у березні цього року у Лас-Вегасі.

До поранення Артем був старшим солдатом 62-го окремого стрілецького батальйону Сухопутних військ Збройних Сил України. Але 7 жовтня 2022 року він потрапив під мінометний обстріл та отримав осколкове поранення лівої ноги. Після ампутації та реабілітації чоловік почав активно займатися спортом та у складі команди українських ветеранів долучається до міжнародних змагань.

Разом з Артемом до Америки у березні поїдуть іще 29 спортсменів-ветеранів з України. Їх наприкінці грудня відібрали представники спеціальної комісії за підсумками Всеукраїнських змагань з адаптивних видів спорту.

Нагадаємо, двоє ветеранів із Кременчука здобули призові місця на спортивних змаганнях у Києві. «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з військовими та розпитав про спортивні здобутки, військову службу та плани на майбутнє.



