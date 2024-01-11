Завтра до Кременчука повернеться значний мороз

У п'ятницю, 12 січня, у Кременчуці від ранку й до самого вечора небо буде вкрите хмарами.
За даними сайтів прогнозу погоди, завтра вдень температура повітря становитиме -8°C. Вітер буде північно-західного напрямку.
Опадів не очікується.
Увечері стовпчики термометрів показуватимуть також -9...-10°C.
Нагадаємо, що автошляхи Полтавщини залишаються у проїжджому стані. Для цього до робіт протягом доби залучали 25 машин та 38 фахівців, які посипають дороги протиожеледною сумішшю.
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