Завтра до Кременчука повернеться значний мороз

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 89

У п'ятницю, 12 січня, у Кременчуці від ранку й до самого вечора небо буде вкрите хмарами.

За даними сайтів прогнозу погоди, завтра вдень температура повітря становитиме -8°C. Вітер буде північно-західного напрямку.

Опадів не очікується.

Увечері стовпчики термометрів показуватимуть також -9...-10°C.