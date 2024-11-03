У селі Омельницької громади ймовірна пожежа: очевидці повідомляють про велике задимлення

Сьогодні, 13:42 Переглядів: 0

Офіційної інформації про пожежу від рятувальників наразі немає

Сьогодні, 3 листопада, близько 12.30 у селі Романки Омельницької громади ймовірно спалахнула пожежа: очевидці надіслали до редакції «Кременчуцького Телеграфа» фотографії із великим задимленням, яке видно навколо.

Дим шириться і за околиці села, його видно із автомобільної дороги. На фотографіях також можна побачити розташовані поруч будинки та господарські споруди.

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» спробували дізнатися інформацію про подію у пресслужби Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій, проте на момент публікації матеріалу відповіді так і не отримали.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці через неправильну опалювальну систему ледь не згоріла господарча споруда.