Суворий погляд Волини дивиться на кременчужан: з'явилися білборди на підтримку оборонців «Азовсталі»
Сьогодні, 08:01
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Є два види білбордів на підтримку наших захисників
На вулицях Кременчука з'явилися білборди на підтримку Сергія Волини та оборонців «Азовсталі». Є два види зображень: з поглядом Сергія Волинського - виускника Кременчуцького військового ліцею та Нескорені.
Дизайн та ідея від Асоціації зовнішньої реклами Кременчука.
Автор: Альона Душенко
Фото: Сергій Каптан
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