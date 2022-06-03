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85% мешканців центру та заходу України за обов’язкове використання української у сфері обслуговування

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 266

 

Опублікували дані опитування

Більшість мешканців центральної та західної України підтримують обов'язкове використання державної української мови у сфері обслуговування та в навчальних закладах. Опитували жителів 11 областей України у травні цього року.

Згідно із результатами опитування 85% мешканців Центру та Заходу України підтримують запровадження обов’язкового використання державної української мови у сфері обслуговування. 75% мешканців Центру та Заходу України вважають, що навчання і в школі, і у вищих навчальних закладах має здійснюватися лише державною мовою. Ще близько 15% вважають, що навчання мовами меншин можливе на ранніх етапах (у початкових класах), але на пізніших етапах – лише українською мовою, а ідею дозволити навчання мовами меншин на всіх рівнях підтримують лише 2% респондентів. Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За його словами, значний вплив на збільшення присутності державної мови в публічному просторі  мало ухвалення місцевих програм із розвитку та опанування української мови як державної, поява профільних заступників міністрів та голів ОДА із мовних питань та остаточне скасування після звернення Уповноваженого до Генерального прокурора України неконституційних рішень місцевих громад про регіональні мови. 

- Безперечно, що повномасштабне вторгнення росії 24 лютого спричинило тектонічні зміни у свідомості українських громадян і ще більше утвердило українську мову як державну, підсилило мовний державницький імператив українців, - підсумував Тарас Кремінь.

Опитування проводили 7 – 15 травня 2022 року Фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з Оксфордським університетом у 11 областях України. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: мова мовний патруль українська мова
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