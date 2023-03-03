У Кременчуці затримали кладмена

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 189 Коментарів: 1

На момент затримання у чоловіка виявили 10 згортків, ще 25 вже встиг закласти

У Кременчуці затримали 20-річного місцевого, який робив закладки на території міста. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.

Під час поверхневого огляду у мешканця Кременчука слідчі виявили понад 10 згортків з наркотичною речовиною. Також поліцейські з’ясували, що чоловік вже встиг зробити понад 25 закладок. Вилучені речові докази направили на експертне дослідження.

Правопорушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому вже повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів) Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом, підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.