Аграрії на Кременчуччині готуються до посівної кампанії - озимі культури у гарному стані

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 120

Минулий рік для аграріїв був складним, але вони впоралися і Україна отримала гарний врожай. З настанням весни аграрії почали підготовку до другої посівної кампанії під час дії воєнного стану.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, наразі проводяться роботи по затримці вологи та підживленню полів. З потеплінням аграрії почнуть посівну.

— Озимі — в доброму стані. Аграрії району розпочали роботи щодо їх підживлення. У районі засіяні 800 га озимою пшеницею та 157 га озимим ріпаком, — зазначив Олег Лєднік.

Наразі аграрії закупляють посівний матеріал та паливно-мастильні матеріали.

— Завдання влади — забезпечити аграріям умови для своєчасного проведення посівної кампанії, — додав очільник РВА.