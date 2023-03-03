Аграрії на Кременчуччині готуються до посівної кампанії - озимі культури у гарному стані

Минулий рік для аграріїв був складним, але вони впоралися і Україна отримала гарний врожай. З настанням весни аграрії почали підготовку до другої посівної кампанії під час дії воєнного стану.
Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, наразі проводяться роботи по затримці вологи та підживленню полів. З потеплінням аграрії почнуть посівну.
Наразі аграрії закупляють посівний матеріал та паливно-мастильні матеріали.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер