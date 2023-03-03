«Ваш родич у біді»: у Хоролі викрили шахрая

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 213 Коментарів: 1

У Хоролі викрили 36-річного місцевого чоловіка, який причетний до шахрайської схеми «ваш родич у біді». Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Як стало відомо, чоловік особисто отримував гроші від потерпілих громадян, яким напередодні телефонували та повідомляли, що їх рідні потрапили у ДТП і для проведення операції потрібні грошові кошти. Схема шахраїв розповсюджувалась на території Кременчуцького, Лубенського та Миргородського районах.

Слідство встановило причетність зловмисника до вчинення 7 фактів заволодіння грошовими коштами громадян на суму близько 400 тисяч гривень. Під час обшуку помешкання злочинця вилучили банківські карти, мобільні телефони, сім-карти та грошові кошти. Фігуранту вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 190 (Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою строком на два місяці.

Наразі триває комплекс слідчих дій та оперативних заходів для встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської схеми, а також осіб, які стали жертвами зловмисників. У разі доведення вини судом чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.



