«Ваш родич у біді»: у Хоролі викрили шахрая

У Хоролі викрили 36-річного місцевого чоловіка, який причетний до шахрайської схеми «ваш родич у біді». Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Як стало відомо, чоловік особисто отримував гроші від потерпілих громадян, яким напередодні телефонували та повідомляли, що їх рідні потрапили у ДТП і для проведення операції потрібні грошові кошти. Схема шахраїв розповсюджувалась на території Кременчуцького, Лубенського та Миргородського районах.
Слідство встановило причетність зловмисника до вчинення 7 фактів заволодіння грошовими коштами громадян на суму близько 400 тисяч гривень. Під час обшуку помешкання злочинця вилучили банківські карти, мобільні телефони, сім-карти та грошові кошти. Фігуранту вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 190 (Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою строком на два місяці.
Наразі триває комплекс слідчих дій та оперативних заходів для встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської схеми, а також осіб, які стали жертвами зловмисників. У разі доведення вини судом чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер