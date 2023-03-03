Спортсмен з Кременчука Ярослав Ткач зустрівся з Президентом Польщі Дудою

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 269

Президент Польщі Анджей Дуда на виставці «Марафон солідарності. Польський спорт для України» зустрівся з українськими спортсменами, які наразі тренуються у Польщі. Серед спортсменів був скелелаз з Кременчука Ярослав Ткач. Спортсмен є студентом Кременчуцького національного університету й наразі тренується за кордоном (на фото Ярослав ліворуч від Анджея Дуди).

— Виставка «Марафон солідарності. Польський спорт для України». У ньому представлені фотографії та заяви спортсменів, які отримали притулок і можливість продовжити тренування в Польщі, а також тих, хто залишився на батьківщині й тренується на зруйнованих росією об’єктах, — повідомив на своїй сторінці в інстаграм Президент Польщі Анджей Дуда.