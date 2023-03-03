Нове опитування в «Дії»: як перейменувати Південно-Західну залізницю

У застосунку «Дія» запустили опитування щодо нової назви Південно-Західної залізниці. Організатори - Мінцифра та Укрзалізниця.
Про це повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.
За його словами, потрібно обрати нову назву Південно-Західної залізниці, щоб вона більше не мала зв’язку з країною-агресором. Адже географічно вона розташована на півночі України, але отримала свою назву ще за часів Російської Імперії, коли Україну вважали її південно-західною частиною.
Обрати можна один з 4-х варіантів:
Опитування триватиме до 10 березня.
Раніше ми писали, що понад 638 тис. українців взяли участь в опитуванні в застосунку «Дія» щодо Кращої «воєнної» марки 2022 року.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер