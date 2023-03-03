Нове опитування в «Дії»: як перейменувати Південно-Західну залізницю

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 320

У застосунку «Дія» запустили опитування щодо нової назви Південно-Західної залізниці. Організатори - Мінцифра та Укрзалізниця.

Про це повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

За його словами, потрібно обрати нову назву Південно-Західної залізниці, щоб вона більше не мала зв’язку з країною-агресором. Адже географічно вона розташована на півночі України, але отримала свою назву ще за часів Російської Імперії, коли Україну вважали її південно-західною частиною.

Обрати можна один з 4-х варіантів:

Київська залізниця

Столична залізниця

Центральна залізниця

Північна залізниця

— Вдячний за кожен голос. Це допомагає будувати електронну демократію, — заявив міністр.

Опитування триватиме до 10 березня.

Раніше ми писали, що понад 638 тис. українців взяли участь в опитуванні в застосунку «Дія» щодо Кращої «воєнної» марки 2022 року.



