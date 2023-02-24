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Краща «воєнна» марка 2022 року — «Русскій воєнний корабль, іді …!»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 246

 

Участь у голосуванні взяли майже 650 тисяч українців

«Укрпошта» оголосила підсумки голосування на найкращу «воєнну» марку 2022 року. Як і очікувалося, нею стала поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді …!».

До визначення долучилося близько 650 тис. громадян — понад 638 тис. українців взяли участь в опитуванні в застосунку «Дія», ще понад 10 тис. проголосували на сторінках «Укрпошти» та Ігоря Смілянського в соцмережах.

 

1 місце (197 814 голосів) — поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді …!», яка була введена в обіг 12 квітня 2022 року та стала першою української поштовою маркою воєнної тематики. Про випуск цієї марки писали The Guardian, The Times, Washington Post і багато інших світових ЗМІ, звертаючи увагу на війну в Україні.

 
2 місце (123 667 голосів) — поштовий блок «Вільні. Незламні. Непереможні», який ввели в обіг 24 серпня 2022 року до 31-ї річниці Незалежності України.

 
3 місце (97 629) — поштова марка «Доброго вечора, ми з України», яку ввели в обіг 28 липня 2022 року до Дня Української Державності за участі кременчужан PROBASS ? HARDI, які є авторами однойменного музикально хіта.

— 24 лютого наші хоробрі прикордонники на острові Зміїний вказали правильний курс російського корабля на пропозицію скласти зброю і здатися. Ця фраза стала символом спротиву нашого народу і з неї все почалося… Звісно, кожна випущена марка з воєнної серії особлива. Кожна має свою історію, символізм та посил. Але ми обрали легендарну, що змогла дати нам стільки внутрішньої сили в найважчий момент, — наголосив Ігор Смілянський, генеральний директор АТ «Укрпошта».

Нагадаємо, що завтра, 24 лютого, до роковин початку повномасштабної війни «Укрпошта» випускає нову марку «ПТН ПНХ».


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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: АТ «Укрпошта»
Теги: марки поштовий блок голосування переможці Укрпошта філателія
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