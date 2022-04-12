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На Полтавщині ввели в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді нахуй!» (фото)

Сьогодні, 17:43 Переглядів: 246

 Борис Грох   втілив позицію морського піхотинця у своїй ілюстрації, яка перемогла у народному голосуванні за кращий ескіз для поштової марки.

В Україні 12 квітня ввели в обіг марку «Русскій воєнний корабль, іді нахуй!». Погашення, за  інформацією Дмитра Луніна,  відбулось і в Полтаві. 

«Ми всі пам'ятаємо перші дні нашого героїчного опору. І символом його відчайдушного героїзму стали слова захисника острова Зміїний. У простій і дуже доступній формі окупантам пояснили, що думають про них всі українці. Саме всі, без винятку. «Русскій воєнний корабль, іді нахуй!» - написав Дмитро Лунін.

Як повідомляє «Укрпошта», на церемонію погашення запросили автора культової фрази — Романа Грибова.

Автор - Борис Грох - втілив позицію морського піхотинця у своїй ілюстрації, яка перемогла у народному голосуванні за кращий ескіз для поштової марки.

 

Раніше ми писали, що  марку вже можна замовити в «Укрпошті». Ціна - 23 гривні. 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Дмитро Лунін, Укрпошта

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Теги: Укрпошта війна марка пошта
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