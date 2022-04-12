На Полтавщині ввели в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді нахуй!» (фото)

Борис Грох втілив позицію морського піхотинця у своїй ілюстрації, яка перемогла у народному голосуванні за кращий ескіз для поштової марки.
В Україні 12 квітня ввели в обіг марку «Русскій воєнний корабль, іді нахуй!». Погашення, за інформацією Дмитра Луніна, відбулось і в Полтаві.
«Ми всі пам'ятаємо перші дні нашого героїчного опору. І символом його відчайдушного героїзму стали слова захисника острова Зміїний. У простій і дуже доступній формі окупантам пояснили, що думають про них всі українці. Саме всі, без винятку. «Русскій воєнний корабль, іді нахуй!» - написав Дмитро Лунін.
Як повідомляє «Укрпошта», на церемонію погашення запросили автора культової фрази — Романа Грибова.
Автор - Борис Грох - втілив позицію морського піхотинця у своїй ілюстрації, яка перемогла у народному голосуванні за кращий ескіз для поштової марки.
Раніше ми писали, що марку вже можна замовити в «Укрпошті». Ціна - 23 гривні.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер