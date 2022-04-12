На Полтавщині ввели в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді нахуй!» (фото)

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Борис Грох втілив позицію морського піхотинця у своїй ілюстрації, яка перемогла у народному голосуванні за кращий ескіз для поштової марки.

В Україні 12 квітня ввели в обіг марку «Русскій воєнний корабль, іді нахуй!». Погашення, за інформацією Дмитра Луніна, відбулось і в Полтаві.

«Ми всі пам'ятаємо перші дні нашого героїчного опору. І символом його відчайдушного героїзму стали слова захисника острова Зміїний. У простій і дуже доступній формі окупантам пояснили, що думають про них всі українці. Саме всі, без винятку. «Русскій воєнний корабль, іді нахуй!» - написав Дмитро Лунін.

Як повідомляє «Укрпошта», на церемонію погашення запросили автора культової фрази — Романа Грибова.

Автор - Борис Грох - втілив позицію морського піхотинця у своїй ілюстрації, яка перемогла у народному голосуванні за кращий ескіз для поштової марки.

Раніше ми писали, що марку вже можна замовити в «Укрпошті». Ціна - 23 гривні.