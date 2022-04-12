У Реєстр держзрадників потрапили 13 представників медіа

На сьогодні повний список складається зі 100 осіб, серед яких політики, правоохоронці, журналісти та судді
Реєстр державних зрадників, створений Рухом ЧЕСНО та Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) поповнився медійниками.
Нагадаємо, реєстр був створений близько тижня тому. Список колаборантів постійно поповнюється.
Перед тим, як внести особу до цього списку, Рух ЧЕСНО перевіряє потенційних кандидатів. Для перевірки інформації він активно співпрацює з правоохоронними органами і громадськими організаціями.
Якщо ви дізналися про співпрацю негідників із рашистами — повідомте про це Руху ЧЕСНО. Для цього треба заповнити форму за посиланням: https://bit.ly/Zradnyky або написати на пошту info@chesno.org.
На фото - Сніжана Єгорова
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер