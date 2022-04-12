У Реєстр держзрадників потрапили 13 представників медіа

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На сьогодні повний список складається зі 100 осіб, серед яких політики, правоохоронці, журналісти та судді

Реєстр державних зрадників, створений Рухом ЧЕСНО та Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) поповнився медійниками.

До переліку увійшли:

колишній голова «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський ,

засновник інтернет-видання «Страна.уа» Ігор Гужва ,

, перша заступниця головного редактора «Страна.ua» ​ Світлана Крюкова ,

, журналістка «Страна.уа» Олеся Мєдвєдєва ,

, телеведуча Сніжана Єгорова ,

, телеведуча та дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко ,

, телеведуча телеканалів з орбіти Віктора Медведчука Діана Панченко ,

, телеведучий телеканалів з орбіти Віктора Медведчука В'ячеслав Піховшек ,

, піарник Віктора Медведчука Валентин Гайдай,

експерт Андрій Єрмолаєв ,

, блогер Гліб Ляшенко ,

, блогер Олександр Семченко ,

, журналіст Олексій Романов.

Нагадаємо, реєстр був створений близько тижня тому. Список колаборантів постійно поповнюється.

Перед тим, як внести особу до цього списку, Рух ЧЕСНО перевіряє потенційних кандидатів. Для перевірки інформації він активно співпрацює з правоохоронними органами і громадськими організаціями.

Якщо ви дізналися про співпрацю негідників із рашистами — повідомте про це Руху ЧЕСНО. Для цього треба заповнити форму за посиланням: https://bit.ly/Zradnyky або написати на пошту info@chesno.org.

На фото - Сніжана Єгорова