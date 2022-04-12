У школах Німеччини навчається майже 60 тисяч українських дітей-біженців

Сьогодні, 18:49 Переглядів: 5

Кількість українських учнів у школах та професійних училищах Німеччині на сьогодні складає 58 тисяч 225 дітей та підлітків, повідомляє «Європейська правда».

За даними міністрів освіти Німеччини, найбільше учнів з України зареєстровано в Баварії - 12 тисяч та у Північний Рейн-Вестфалії - більше 8 тис. 700.

За оцінками політиків у галузі освіти, близько половини українських біженців, які прибувають до Німеччини, складають діти та молодь.

Від початку російської агресії федеральна поліція Німеччини ідентифікувала 335 тис. 578 біженців з України. Всього, за даними ЄП, з початку війни з України виїхали понад 4,5 млн людей.

На фото - українські біженці у Берліні.