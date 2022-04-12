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Кременчук, Путін проти українського народу

лукашенко назвав масові вбивства в Бучі «спецоперацією англійців»

Сьогодні, 19:19 Переглядів: 448

 Раніше путін звірства російських військ у Бучі називав фейком.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко назвав масові розстріли цивільного населення під час російської окупації Буча «психологічною спецоперацією англійців». Про це він заявив 12 квітня після зустрічі із президентом росії путіним.

«Ми сьогодні докладно обговорювали цю спецоперацію: психологічну спецоперацію, яку провели англійці. Якщо вам комусь потрібні адреси-паролі-явки, номери автомобілів, їхні марки, на яких приїхали до Бучі, і як це робили, то фсб росії може надати ці матеріали. Якщо ні, то ми можемо допомогти у цьому плані», – заявив лукашенко.

Він також додав, що разом з «російськими друзями повністю з першої до останньої години розкрили цю гидку, мерзенну позицію Заходу».

Раніше путін  назвав фейком повідомлення про загибель цивільних осіб у Бучі від рук російських військовослужбовців.

 

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: війна Лукашенко Буча
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