У Маріуполі за попередніми даними загинули 22 тисячі людей

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рашисти встановлюють мобільні крематорії та вивозять тіла людей з-під завалів і просто з вулиць на непідконтрольну Україні територію, - голова ОВА Кириленко

Про це в інтерв’ю CNN заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, пише «Лівий берег»

«Ситуація з Маріуполем ускладнює коментування кількості втрат, місто в облозі та блокаді, – сказав він. – Ми зараз припускаємо, що від 20 до 22 тисяч загиблих у Маріуполі».

За даними Кириленка, росіяни встановлюють мобільні крематорії та вивозять тіла людей з-під завалів і просто з вулиць на непідконтрольну Україні територію, а там вже знищують їх, приховуючи докази масових убивств.

«Ми знаємо, що минулої ночі близько опівночі безпілотник скинув якийсь поки невідомий вибуховий пристрій, люди, які перебували на території Маріупольського металургійного комбінату та навколо нього, почали відчувати нездужання, – сказав очільник ОВА. – Ми чули, що постраждали троє людей, вони доставлені до лікарні, їм надана медична допомога, на даний момент їх життю нічого не загрожує».

Нагадаємо, ввечері 11 квітня полк «Азов», який разом з морською піхотою захищає Маріуполь, повідомив, що близько 21:30 російські окупанти використали проти українських військових і цивільних людей у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження.