Рух «ЧЕСНО» створив реєстр зрадників

Рух ЧЕСНО створив реєстр держZрадників. Нині в ньому зібрана інформація про 73 колаборантів, список поповнюється.
Хто потрапив до реєстру:
◾ політики: як загальнонаціонального рівня, так і місцеві депутати, мери;
◾ представники виконавчої влади;
◾ правоохоронці;
◾ журналісти та блогери.
«Ми ретельно перевіряємо інформацію про кожного колаборанта, серед них уже є як давно відомі вам обличчя, так і «несподівані» зрадники. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) теж приєдналося до наповнення нашого Реєстру держZрадників, інформацію про посадовців-колаборантів нам також і правоохоронні органи», сказано на сторінці руху у Фейсбук.
До речі, у списку фігурує відомий на Полтавщині Ілля Кива.
Зазначається, що, оскільки війна триває, цей список постійно поповнюється, кожен може допомогти з боротьбою на фронті
Якщо ви дізналися про співпрацю негідників із рашистськими військами — повідомте про це Руху ЧЕСНО.
Для цього треба заповнити форму за посиланням: https://bit.ly/Zradnyky або написати на пошту info@chesno.org.
Нагадаємо, на початку березня на Полтавщині затримала трьох мешканців, які і брали участь у пропагандистській акції російських ЗМІ. Вони закликали українських військовослужбовців не чинити спротив військам окупанта та переходити на бік ворога. Також днями президент Володимир Зеленський позбавив звання генералів екс-начальників Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова та Управління СБУ в Херсонській області Сергія Криворучка.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер