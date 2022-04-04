Рух «ЧЕСНО» створив реєстр зрадників

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На сьогодні в базі - 73 особи, до наповнення реєстру приєдналось НАЗК.

Рух ЧЕСНО створив реєстр держZрадників. Нині в ньому зібрана інформація про 73 колаборантів, список поповнюється.

Хто потрапив до реєстру:

◾ політики: як загальнонаціонального рівня, так і місцеві депутати, мери;

◾ представники виконавчої влади;

◾ правоохоронці;

◾ журналісти та блогери.

«Ми ретельно перевіряємо інформацію про кожного колаборанта, серед них уже є як давно відомі вам обличчя, так і «несподівані» зрадники. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) теж приєдналося до наповнення нашого Реєстру держZрадників, інформацію про посадовців-колаборантів нам також і правоохоронні органи», сказано на сторінці руху у Фейсбук.

До речі, у списку фігурує відомий на Полтавщині Ілля Кива.

Зазначається, що, оскільки війна триває, цей список постійно поповнюється, кожен може допомогти з боротьбою на фронті

Якщо ви дізналися про співпрацю негідників із рашистськими військами — повідомте про це Руху ЧЕСНО.

Для цього треба заповнити форму за посиланням: https://bit.ly/Zradnyky або написати на пошту info@chesno.org.

Нагадаємо, на початку березня на Полтавщині затримала трьох мешканців, які і брали участь у пропагандистській акції російських ЗМІ. Вони закликали українських військовослужбовців не чинити спротив військам окупанта та переходити на бік ворога. Також днями президент Володимир Зеленський позбавив звання генералів екс-начальників Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова та Управління СБУ в Херсонській області Сергія Криворучка.