Деякі країни ЄС продавали зброю росії, незважаючи на ембарго

Сьогодні, 17:12 Переглядів: 279

10 країн Європи після ембарго 2014 року експортували до росії зброї на 346 млн євро. Про це свідчать дані розслідування журналістів Investigative Europe. Частина цього обладнання зараз може використовуватись ворогом проти України.

Серед військової техніки називають ракети, бомби, торпеди, гармати та ракети, наземні транспортні засоби та кораблі.

Торгівлею займались:

• Франція;

• Німеччина;

• Італія;

• Австрія;

• Болгарія;

• Чехія;

• Хорватія;

• Фінляндія;

• Словаччина;

• Іспанія.

Ембарго було накладене після захоплення росією Донбасу та Криму. Однак у ЄС, як свідчать офіційні дані, торгівля зброєю тривала.