Кременчук отримав від європейських партнерів понад 200 тон гуманітарної допомоги

Сьогодні, 16:49 Переглядів: 256

Від початку широкомасштабного вторгнення військ рф в Україну до Кременчука прибуло 33 вантажі гуманітарної допомоги загальною вагою 204,2 тони. Вантаж надходить від європейських партнерів та з різних куточків України.

Уся допомога обліковується, сортується і передається тим, хто її потребує. Насамперед це лікарні, дитячі будинки, переселенці та сусідні міста, які страждають від бойових дій.

Лише за минулу добу в Кременчуці було видано понад 230 продуктових наборів внутрішньо переміщеним особам та мешканцям міста. Всього роздано понад 3000 таких наборів. Щодня до роботи долучаються сотні кременчуцьких волонтерів.

Також із заявами про надання тимчасового житла в Кременчуці за минулу добу звернулися майже 70 осіб. Того ж дня всіх було зареєстровано та розселено. Загалом від початку війни до Центру тимчасового розміщення Кременчука звернулося 11 367 осіб.

Наразі на обліку в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання в Кременчуці перебувають близько 4000 осіб із населених пунктів, де тривають активні бойові дії.

Місто й надалі приймає переселенців із сусідніх регіонів. Для них створюють усі умови для тимчасового проживання, а також надають необхідну допомогу.