Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Кременчук отримав від європейських партнерів понад 200 тон гуманітарної допомоги

Сьогодні, 16:49 Переглядів: 256

 

Про це повідомляє інформаційне агентство Міноборони АрміяINFORM

Від початку широкомасштабного вторгнення військ рф в Україну до Кременчука прибуло 33 вантажі гуманітарної допомоги загальною вагою 204,2 тони. Вантаж надходить від європейських партнерів та з різних куточків України.

Уся допомога обліковується, сортується і передається тим, хто її потребує. Насамперед це лікарні, дитячі будинки, переселенці та сусідні міста, які страждають від бойових дій.

Лише за минулу добу в Кременчуці було видано понад 230 продуктових наборів внутрішньо переміщеним особам та мешканцям міста. Всього роздано понад 3000 таких наборів. Щодня до роботи долучаються сотні кременчуцьких волонтерів.

Також із заявами про надання тимчасового житла в Кременчуці за минулу добу звернулися майже 70 осіб. Того ж дня всіх було зареєстровано та розселено. Загалом від початку війни до Центру тимчасового розміщення Кременчука звернулося 11 367 осіб.

Наразі на обліку в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання в Кременчуці перебувають близько 4000 осіб із населених пунктів, де тривають активні бойові дії.

Місто й надалі приймає переселенців із сусідніх регіонів. Для них створюють усі умови для тимчасового проживання, а також надають необхідну допомогу.

2
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчук допомога гуманітана допомога
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 8 від 24 лютого 2022

Читати номер
Попередні випуски
Вверх