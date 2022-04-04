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Спадкоємці Гітлера: росія залучає підлітків з «Юнармії» до воєнних дій в Україні

Сьогодні, 16:26 Переглядів: 531

 

Про наміри рашистів використати підлітків у якості «гарматного м’яса» заявила український омбудсман

Про мобілізацію підлітків на війну в Україні повідомляє уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова. Під час Другої світової війни підлітків до участі у військових діях залучали в гітлерівській Німеччині, де була створена молодіжна нацистська воєнізована організація «Гітлер’югенд». Отже, рашисти нічого нового не придумали – лише трохи підправили символіку.

- У найкращих традиціях Гітлера рф як «гарматне м’ясо» вирішила кинути у бій молодь. Під загальну мобілізацію потрапили загони «Юнармії», частина яких знаходиться і в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим.

Рішення про залучення підлітків до воєнних дій було ухвалено ще в середині березня, проте впроваджувати подібні заходи вирішили одночасно з офіційною мобілізацією у Росії, з 1 квітня 2022 року.

Починаючи з 29 березня 2022 року юнармійцям, яким виповнилося 18 років, почали надходити листи із запрошеннями «на співбесіду» та «проведення культурно-патріотичних занять», які фактично є повістками на відправлення у військову частину.

Юнармійців збиратимуть у штабах до 10 квітня 2022 року, після цього їх планується перекидати у місця дислокації, а потім – на Харківщину та Донбас», – йдеться у повідомленні.

Омбудсман наголошує, що рф у порушення законів та звичаї війни здійснює пропаганду, спрямовану на забезпечення добровільного вступу в армію цивільного населення, що заборонено Женевською конвенцією 1949 року про захист цивільного населення під час війни, Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах.

- Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні – резюмує Денісова.
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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти обмудсмен
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