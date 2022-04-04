Спадкоємці Гітлера: росія залучає підлітків з «Юнармії» до воєнних дій в Україні

Про мобілізацію підлітків на війну в Україні повідомляє уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова. Під час Другої світової війни підлітків до участі у військових діях залучали в гітлерівській Німеччині, де була створена молодіжна нацистська воєнізована організація «Гітлер’югенд». Отже, рашисти нічого нового не придумали – лише трохи підправили символіку.

- У найкращих традиціях Гітлера рф як «гарматне м’ясо» вирішила кинути у бій молодь. Під загальну мобілізацію потрапили загони «Юнармії», частина яких знаходиться і в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим.

Рішення про залучення підлітків до воєнних дій було ухвалено ще в середині березня, проте впроваджувати подібні заходи вирішили одночасно з офіційною мобілізацією у Росії, з 1 квітня 2022 року.

Починаючи з 29 березня 2022 року юнармійцям, яким виповнилося 18 років, почали надходити листи із запрошеннями «на співбесіду» та «проведення культурно-патріотичних занять», які фактично є повістками на відправлення у військову частину.

Юнармійців збиратимуть у штабах до 10 квітня 2022 року, після цього їх планується перекидати у місця дислокації, а потім – на Харківщину та Донбас», – йдеться у повідомленні.