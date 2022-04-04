Прокремлівські ЗМІ відверто закликають до етнічних чисток та масових репресій проти українців

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 154

На тлі того, що війська російської федерації під час окупації Бучі та частини Київської області катували та страчували мирне населення у прокремлівських медіа заговорили про необхідність етнічних чисток на території України.

Про це зокрема йдеться у статті «РИА НОВОСТИ» - «Що росія має зробити з Україною».

У редакції підкреслюють, що на відміну, від Грузії та країн Прибалтики Україна, як показала історія, неможлива як національна держава, а спроби «побудувати» українську державу нібито «закономірно призводять до нацизму». Автори заявляють, що «українізм це — штучна антиросійська конструкція, яка не має власного цивілізаційного змісту, підпорядкований елемент чужої та чуждої цивілізації».

Як переконують, у виданні жодного нейтралітету між Україною та Росією допускати не можна, натомість необхідно проводити жорстку політику денацифікації. Кремлівські медіа переконують росіян, що винуватцями ситуації в Україні є й прості цивільні, які нібито за мовчазної згоди підтримують чинну владу.

- Подальша денацифікація цієї маси населення полягає у перевихованні, яке досягається ідеологічними репресіями (придушенням) нацистських установок та жорсткою цензурою: не лише у політичній сфері, але обов’язково також у сфері культури та освіти, – йдеться у статті прокремлівського ЗМІ.

Нижче скріншоти цієї статті з рашистськими гаслами що дуже нагадують ідеї та гасла Третього рейха, нацистів та фашистів часів Другої світової війни.

Отже для нас ця війна є дійсно Великою вітчизняною війною проти путлєровсько-рашистських загарбників. Це війна за виживання української нації.

Як відомо, українська армія повністю звільнила Київську область від російських військ. На території Бучі протягом останніх чотирьох тижнів тривали важкі бої. Коли Україна повернула контроль над околицями столиці, туди змогли зайти журналісти, які оприлюднили кадри того, на що перетворилася Буча: усіяні трупами людей і тварин дороги та тротуари, сліди тортур на мирних жителях, яких беззбройними убили, зґвалтовані жінки та діти, брухт, який раніше був технікою, спалені, розвалені будинки. Схожа картина відкрилася і на території інших звільнених населених пунктів Київщини.



