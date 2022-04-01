Більше не генерали: Зеленський покарав двох зрадників України

Сьогодні, 04:01 Переглядів: 172

Зеленський повідомив про позбавлення звання генералів екс-начальників Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова та Управління СБУ в Херсонській області Сергія Криворучка.

- Сьогодні ухвалене ще одне рішення - щодо антигероїв. Зараз у мене немає часу займатися усіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають. Тому вже більше не генерали екс-начальник Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Наумов Андрій Олегович та екс-начальник УСБУ в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович, - повідомив Зеленський.

Він наголосив, що ті військовослужбовці вищого офіцерського складу, яким щось завадило визначитися, де їхня Батьківщина, які порушують військову присягу, дану на вірність українському народу щодо захисту нашої держави, її свободи та незалежності, «неодмінного будуть позбавлені, відповідно до статті 48 Дисциплінарного статуту Збройних сил України, вищих військових звань».

- Випадковим генералам з нами не по дорозі далі. А справжнім героям зі Служби безпеки - така ж абсолютна подяка, як і кожному, і кожній, хто щиро захищає нашу державу. Серед службовців героїв справді дуже багато. Дякуємо їм, - сказав президент.