Пентагон не знає, що сталося з величезною колоною російської техніки під Києвом

Сьогодні, 04:29 Переглядів: 1

Колона складалася з бронетехніки, танків, буксируваної артилерії та інших транспортних засобів

Пентагон не має інформації про колону російської техніки під Києвом, яка колись розтягнулась на п’ять кілометрів. Про це повідомив речник Міноборони США Джон Кірбі.

Невідомо, чи взагалі вона ще існує в тому вигляді, у якому була.

- Я навіть не знаю, чи існує вона досі… Вони так і не виконали свою місію, - відповів Кірбі.