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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

11 населених пунктів на Херсонщині звільнили українські військові

Сьогодні, 03:35 Переглядів: 155

 

Наші військові взяли трофейну техніку

Українські військові 60-тої окремої піхотної бригади визволили 11 населених пунктів у Херсонській області — ті вже повністю перебувають під контролем Збройних сил України. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Йдеться про Нововоронцовку, Малу Шестерню, Новогригорівку, Тополине, Князівку, Краснівку, Свободне, Кам’янку, Пригір’я, Кочубєївку та Орлове.

Тепер місцеве населення може отримувати гуманітарну допомогу, зокрема медикаменти й продукти харчування, йдеться в повідомленні.

Проводячи операції із визволення цих населених пунктів українські військові захопили «трофейну» техніку — зокрема танки Т-64 (з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБу.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Херсон
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