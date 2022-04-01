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В Україні запустили програму Prozorro+ з пошуку постачальників для гуманітарних потреб

Сьогодні, 03:03 Переглядів: 0

 

Платформа Prozorro+ допоможе поєднати дві мети

В Україні запустили програму Prozorro+ з пошуку постачальників для гуманітарних потреб країни. Вона допоможе державі швидко знаходити постачальників найбільш необхідних товарів у період воєнного стану. 

- Ми маємо найкращу армію у світі   Вона заслуговує на найкращий тил. І тут на перший план виходить, з одного боку, спроможність держави швидко закривати свої нагальні потреби, а з іншого — можливість для бізнесу відновити свою роботу та підтримувати економіку, - йдеться у повідомленні. 

Платформа Prozorro+ допоможе поєднати ці 2 мети:

Це каталог з понад сотні категорій товарів для гуманітарних потреб країни (пальне, харчові продукти, одяг, ноутбуки, генератори тощо). І ми будемо його постійно доповнювати.

  •  Компанії, що готові постачати державі необхідні товари, можуть розміщувати на платформі свої актуальні пропозиції.
  • Державні та місцеві органи влади, військово-цивільні адміністрації та гуманітарні штаби зможуть публікувати свої потреби у товарах. Якщо вам не вдасться знайти потрібну пропозицію в каталозі, то команда Prozorro+ допоможе вам знайти постачальника.

Крім того:

- Активно працюємо з донорськими та громадськими організаціями, які зможуть надавати фінансування на конкретні потреби нашої держави;

- Будемо долучати до Prozorro+ іноземні компанії, які допоможуть із забезпеченням товарів, які буде важко знайти в Україні.

Prozorro+ вже запрацювала в пілотному режимі для 15 замовників, зокрема — Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства соціальної політики, Укрзалізниці, Львівської ОДА, Штабу гуманітарної допомоги при Національному агентстві з питань запобігань корупції (фонд Штаб UA). Зараз для масштабування на всю країну платформа буде активно наповнюватися товарами від постачальників, тож Prozorro закликає бізнес активно подавати свої пропозиції.

Платформу Prozorro+ розробило державне підприємство “Прозорро” разом з державною установою "Професійні закупівлі" та електронними майданчиками E-Tender, Zakupki.prom.ua, SmartTender, Держзакупівлі.Онлайн та Тендер-Онлайн.

Зареєструватися на платформі та опублікувати свою пропозицію чи потребу можна через будь-який з цих електронних майданчиків. Участь у платформі є безкоштовною.

Більше про Prozorro+ читайте на сторінці платформи.

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Автор: Альона Душенко
Теги: військові гуманітана допомога
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