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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Бійці полку «Азов» у Маріуполі харчуються один раз на день, п'ють технічну воду та заощаджують боєприпаси

Сьогодні, 02:30 Переглядів: 93

 

Але це не заважає бійцям самовіддано боротися з російським агресором та завдавати йому суттєвих втрат

Бійці полку «Азов» у Маріуполі харчуються один раз на день, п'ють технічну воду та заощаджують боєприпаси. Про це розповів командир полку «Азов» Денис Прокопенко.

- У нас люди часом від голоду втрачають свідомість, тому що раціон харчування вкрай обмежений. Ми їмо один раз на добу. Ресурси не безмежні. Ми триматимемо місто ще досить довго, тому ми вчимося економити, - розповів командир полку «Азов» Денис Прокопенко.

Він підтвердив, що через відсутність чистої питної води доводиться пити кип'ячену технічну воду.

- Деколи навіть для тяжко поранених доводиться кип'ятити технічну воду і вживати її. Це справжня гуманітарна катастрофа, тому що у цивільних, які залишилися у місті, абсолютно така сама ситуація, - сказав Прокопенко.

Також він зазначив, що тепла теж немає, а на вулиці ще досить свіжо та сиро.

- У нас на чесному слові працюють генератори, про якесь опалення не може бути й мови. Нині у Маріуполі вдень плюс 7-9 градусів, але клімат досить агресивний, вітряна місцевість, сиро, волого. Температура, якщо за відчуттями брати, це десь плюс три градуси. Досить холодно, – констатував командир «Азова».

Але це не заважає бійцям самовіддано боротися з російським агресором та завдавати йому суттєвих втрат.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Маріуполь Азов
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