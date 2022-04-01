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Яка зараз ситуація в Україні: інформація генерального штабу ЗСУ

Сьогодні, 02:02 Переглядів: 148

 Дані станом на 24.00 31 березня

Оперативна інформація станом на 24.00 31.03.2022 щодо російського вторгнення. Завершується тридцять шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог, зазнавши значних втрат в особовому складі та техніці, не досяг успіху у блокуванні та захопленні міста Києва. Окупанти були вимушені тимчасово відмовитися від виконання зазначеного завдання.

Противник продовжує посилення угруповань військ за рахунок підрозділів зі складу Східного воєнного округу. Намагається сформувати окупаційні адміністрації в межах тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

З врахуванням зазначеного, найближчим часом, противник, імовірно, намагатиметься зберегти військову присутність з веденням бойових дій у південних та східних регіонах України.

На Волинському напрямку без змін.

На Поліському напрямку ворог здійснює перегрупування військ. Вивів на територію республіки білорусь до 5-ти БТГр. Після відновлення боєздатності виведених підрозділів очікується їх переміщення на інші напрямки.

На Сіверському напрямку окупанти здійснюють відведення частини військ під прикриттям окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії.
На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків, здійснює артилерійські обстріли з метою знищення інфраструктури та житлових кварталів міста. У районі на південь від міста Ізюм намагається зломити спротив Українських захисників, витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій та продовжити наступ у напрямку на Слов’янськ. Успіху не має.

На Донецькому напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Ворог зосередився на продовженні штурму міста Маріуполя. Здійснив нарощування угруповання 58-ї загальновійськової армії за рахунок введення до його складу БТГр, що була створена з переміщених з 7-ї військової бази (Абхазія) військовослужбовців.

На Південнобузькому напрямку противник намагався здійснити наступальні дії у напрямку населеного пункту Олександрівка Миколаївської області.

Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.
Продовжується вогневе ураження противника, який розосереджений в районі населених пунктів Ізюм, Кам’янка, Тихоцьке, з метою недопущення його подальшого просування в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове.

Відбито спроби обходу противником позицій наших військ в районах населених пунктів Попасна та Новотошківське.

Силами 36-ї окремої бригади морської піхоти, спільно з підрозділами інших складових сил оборони України, утримується кругова оборона міста-героя Маріуполя

Відбито наступ противника в районі населеного пункту Мар’їнка.

Угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує вести ударно-пошукові дії на Житомирському та Ніжинському напрямках.
На інших напрямках проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони.

Сили оборони України продовжують успішно виконувати поставлені завдання, переслідують ворога, що відходить, проривають оборонні позиції окупантів та поступово звільняють українські землі.

Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна
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