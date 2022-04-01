У Бучі з'явився «привид»: месник щоночі вбиває окупантів

Сьогодні, 01:33 Переглядів: 379

У Бучі теж є свій "привид". Кажуть, що на рахунку "привида" понад 50 знищених росіян. Колишній мисливець, який залишився в Бучі на Київщині, щоночі влаштовує безжалісні полювання на російських окупантів. Місцеві мешканці називають його "Привидом Бучі" на зразок "Привида Києва", який захищає небо столиці. Про це розповіла у Facebook колишня снайперка Нацгвардії, ветеранка АТО Галина Сернівка.

За її інформацією, "Привид Бучі" вночі наводить жах серед окупантів, які тероризують місто вдень і ті вже один одному розповідають про переслідування мисливцем-примарою.

Насправді "Привид Бучі" – це 70-річний пенсіонер, мисливець із солідним стажем та досягненнями. Якого, однак, не взяли до місцевої ТРО. Тож на всі відкладені на чорний день гроші чоловік придбав патрони до гвинтівки та вирушив "у вільне плавання" – партизанити вночі на околицях рідного міста (вже міста-героя), наводячи страх на окупантів.

- Після його вилазок рашисти недораховуються 1-3 своїх. На рахунку бучанського мисливця більше 50 ліквідованих орків. А один патрон, до слова, обходиться старенькому у майже 150 гривень. От і рахуйте. Але для русні нічого не шкода, жартує дідусь, окрім Батьківщини, - написала снайперка.